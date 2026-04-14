България влиза в нова фаза на JEREMIE. Милиарди и технологии движат растежа

България навлиза в нов етап от развитието на инициативата JEREMIE, след като програмата е удължена до 2035 г. и ще насочи около 210 млн. евро към българските стартъпи, малки и средни иновативни компании. Новата стратегия беше представена на форума „JEREMIE България: Нови възможности“ в София, организиран от Европейския инвестиционен фонд – част от Групата на Европейската инвестиционна банка – и Министерството на иновациите и растежа.

Събитието беше открито от премиера Андрей Гюров, а според участниците инициативата вече е пример за това как публичните средства могат да създадат цяла икономическа екосистема.

От почти липсващ пазар до регионален лидер

Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Марек Мора заяви, че JEREMIE е „христоматиен пример“ за стратегическо използване на публични средства. Той подчерта, че преди 15 години България практически не е разполагала с развит институционален финансов пазар, докато днес страната е сред водещите в региона с активна стартъп екосистема и динамични инвестиционни фондове.

Според него тази трансформация е резултат от последователно партньорство между България и ЕИБ чрез програмата JEREMIE, стартирала през 2010 г. като един от първите подобни инструменти в Европа. Основната идея е публичните средства да не се използват като безвъзмездна помощ, а чрез финансови инструменти като заеми, дялово участие и гаранции.

1,5 млрд. евро, 10 000 компании и револвиращ ефект

До момента инициативата е подкрепила около 10 000 компании с финансиране от 1,5 млрд. евро. По думите на Мора това е довело до петкратно увеличение на публичния ресурс.

Ключовият механизъм е револвиращият модел, при който средствата се възстановяват и се инвестират отново. Така около 300 млн. евро вече са се върнали в системата и могат да бъдат използвани повторно, което значително увеличава дългосрочния ефект на програмата.

През 2025 г. българското правителство и Европейският инвестиционен фонд подписват удължаване на инициативата до 2035 г., като в следващите седмици ще бъде представена нова стратегия със четири стратегически направления.

Четири направления - запълване на пазарните пропуски

Новата инвестиционна рамка включва четири основни приоритета, насочени към решаване на ясно идентифицирани пазарни дефицити.

Първото направление е свързано с мащабиране на финансирането към най-съществените пропуски в екосистемата, особено в ранните етапи, когато компаниите се нуждаят от капитал от 10 млн. евро или повече.

Второто направление обхваща технологичния трансфер и развитието на дълбоки технологии. Според Мора България разполага със сериозен научен потенциал, но пътят от лабораторията до пазара остава недостатъчно развит. Сред ключовите области са квантови технологии, микроелектроника, космически технологии, изкуствен интелект и чисти технологии.

Третото направление е насочено към отбраната. Инструментът за отбрана и капитали ще създаде нови възможности за развитие, като България вече показва силно присъствие в сектора. Компании като Dronamics и EnduroSat са пример за конкурентоспособност на европейско ниво в области, свързани със сигурността.

Четвъртото направление обхваща инфраструктурата, като чрез Фонда на фондовете ще се подпомага развитието на транспорта, енергетиката и новите технологии, както и проекти по инициативата „Три морета“.

100 млрд. евро европейски ресурс и нови приоритети

Мора съобщи, че Групата на ЕИБ е подписала пакет от 100 млрд. евро за разширяване на приоритетните инвестиции. Около 60 процента от средствата са насочени към зеления преход, а инвестициите в отбрана и сигурност ще се увеличат четирикратно.

По думите му стратегическата автономност, конкурентоспособността и отбраната изискват не само повече ресурси, но и по-ефективното им използване чрез мобилизиране на частен капитал и изграждане на устойчиви екосистеми.

Преход от стартиране към мащабиране

Министърът на иновациите Ирена Младенова заяви, че България вече прави преход от екосистема за стартиране към екосистема за мащабиране. Това означава, че подкрепата се насочва към вече съществуващи компании, които се нуждаят от по-голямо финансиране.

До момента липсата на достъп до такъв ресурс е принуждавала много фирми да търсят инвеститори или финансиране в чужбина. С новия фонд за растеж целта е тези компании да останат в България, като така се запазват работните места, добавената стойност и приносът към икономиката.

Младенова подчерта и ролята на технологиите с двойна употреба и военно-промишления сектор, както и значението на инфраструктурните проекти по линия на „Три морета“ за свързаността и развитието на бизнеса.

Гюров: Избираме да инвестираме в идеи и хора

Премиерът Андрей Гюров заяви, че JEREMIE е пример за успешно партньорство между националното правителство и европейските институции.

„Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето“, подчерта той, като акцентира върху изграждането на икономика със висока добавена стойност.

По думите му чрез целево финансиране се създава екосистема, която позволява развитие на технологии и индустрии със значение както за България, така и за Европа.

Гюров отбеляза, че инструментите като JEREMIE показват как публичните средства могат да работят по-умно - като привличат частен капитал и активират предприемаческата енергия.

Крайната цел остава България да бъде място, където стойността се създава, развива и остава в страната, а талантът намира реализация.

