Бум на инвестициите! Чуждите капитали у нас скочиха с 90%

България се превръща в магнит за международния бизнес, като отчита впечатляващ годишен ръст на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от 90 на сто за първите два месеца на годината. Данните на Българската народна банка (БНБ) сочат сериозно раздвижване на икономиката, съобщи Юлиян Балчев от Българската агенция за инвестиции (БАИ).

Инжекция за икономиката

Според официалните данни, притокът на капитали от януари до края на февруари бележи почти двойно увеличение спрямо същия период на предходната година. Този скок е ясен сигнал за повишено доверие на чуждестранните партньори към стабилността и потенциала на българския пазар. Според Балчев, основният интерес е насочен към сектори с висока добавена стойност, което гарантира дългосрочен ефект върху икономическия растеж.

Лидери в инвестициите

Традиционно най-силен интерес се наблюдава в преработващата промишленост, енергетиката и информационните технологии. Инвеститорите са привлечени както от стратегическото местоположение на страната, така и от квалифицираните кадри в техническите сфери. Данните показват, че значителна част от тези 90% ръст се дължи на реинвестирана печалба от вече работещи у нас компании - доказателство, че бизнесът, който веднъж е стъпил в България, намира условия за разширяване.

Поглед към бъдещето

От БАИ подчертават, че за да се запази това темпо, държавата трябва да продължи с облекчаването на административните режими и подобряването на инфраструктурата в индустриалните зони. Юлиян Балчев отбеляза, че в момента агенцията работи по няколко нови мащабни проекта, които могат допълнително да ускорят притока на капитали през втората половина на годината.

Анализаторите са оптимисти, че ако тенденцията от първите два месеца се запази, България може да изпрати една от най-силните си години по отношение на чуждестранните инвестиции от десетилетие насам.

