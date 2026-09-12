Икономическият министър привика шефовете на БАИ, ББР, и ИАНМСП
Александър Пулев готви мащабна реформа в инвестиционния сектор
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Александър Пулев готви мащабна реформа в инвестиционния сектор
БАИ отчита рекорден ръст за първите три месеца на годината, БНБ потвърждава данните
Назначиха Ангел Иванов за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции
Те са впечатлени от родните инженери, особено от експертизата на жените, каза Мила Ненова
Миналата година е имало само три проекта за земеделска продукция
Наградите на БАИ се връчват, за да откроят и поощрят инвестиционните проекти
В периода 15-17.11.2022 г. в гр. Копенхаген, Дания, Българска агенция за инвестиции (БАИ) участва в Innovation Roundtable Summit 2022.
Целта ни е да привличаме компании, които произвеждат с добавена стойност, каза Богдан Богданов
Против назначаването са на Стамен Янев
Наградиха компаниите в 15-тото издание "Инвеститор на годината" на БАИ
Страната ни е отлична дестинация за релокация на производства в процеса по скъсяване на веригите на доставки
Общината получи приза "Успешна община" на Българската агенция за инвестиции
Или кой как чете цифрите за направените вложения у нас
От 11 януари, понеделник, ще започне подписването на договори по проектите на младите фермери по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани...
Българската агенция за инвестиции (БАИ) работи върху стратегия за привличане на инвеститори. Това обяви председателят й Стамен Янев по време на бизнес...
В Българската агенция за инвестиции (БАИ) има 14 проекта на обща стойност 340 млн. лв., които предстои да бъдат сертифицирани. В последно време се наб...
Светослав Младенов има специализации в компании като "Крафт Фуудс", "Балтика", "Джапан Табако" и "Майкрософт"
София. Оставка подаде председателят на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Борислав Стефанов. Стефанов заяви, че мотивът за това негово решение е...
София. Най-много чуждестранни инвестиции все още се правят в сектора на недвижимите имоти и финансовата сфера, показват данните на Българската агенция...