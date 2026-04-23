Visa отличи три български предприемачки със сериозни награди

Visa обяви трите победителки във второто издание на глобалната предприемаческа програма She’s Next в България. Инициативата привлече близо 100 кандидатури, като 15 бизнеса, ръководени от жени, бяха избрани за участие в специално разработена тримесечна менторска програма.

В рамките на обучението участничките получиха практически знания и експертни съвети, насочени към следващия етап от развитието на техните компании. Финалистките представиха своите бизнес планове пред експертно жури, което определи победителите.

Журито включва представители на Visa България, Дамски форум, банковия сектор, медиите, както и победителката от първото издание на програмата. След задълбочена оценка бяха избрани три бизнеса, които получиха финансова подкрепа, за да реализират идеите си и да ускорят развитието си.

Първото място и награда от 10 000 евро спечели Светлана Съботинова от „Санома“ (в средата на снимката горе) ЕООД. Второто място с 7 500 евро бе присъдено на Анна Гумас от „Анакинис“ ЕООД (вляво на снимката горе), а третото място с 5 000 евро получи Диана Димитрова от „Агрос Трейд“ ЕООД (вдясно на снимката горе).

Наградите бяха връчени от Красимира Райчева, почетен председател на програмата и председател на журито, както и от Диана Митева - председател на Управителния съвет на „Дамски форум“, и Мария Илиева, която е посланик на инициативата.

„За Visa подкрепата за предприемачите и малките и средни предприятия винаги е означавала нещо повече от осигуряване на финансиране. Става дума за достъп до знания, експертиза и силна професионална мрежа,“ заяви генералният мениджър на Visa България Петър Крилчев. По думите му това е основната цел на She’s Next - да даде практически инструменти и увереност за развитие на бизнеса. Той подчерта, че Visa ще продължи да инвестира в инициативи, които подпомагат малките и средни предприятия да се развиват, дигитализират и да бъдат конкурентоспособни.

Церемонията по награждаването събра представители на българската бизнес общност, финалистките в програмата и членове на „Дамски форум“, които са участвали активно в менторската програма като лектори.

Второто издание на She’s Next надгради първото, като предложи повече практическо съдържание и по-широк достъп до експерти. В рамките на програмата участничките работиха по ключови теми като стратегия, финанси, маркетинг и дигитализация.

С новото издание на инициативата Visa затвърждава ангажимента си към развитието на малките и средни предприятия и създаването на по-приобщаваща и устойчива бизнес среда в България.

