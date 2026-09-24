Братът на принцеса Даяна разбива един от най-големите митове за нея

Близо 30 години след смъртта на принцеса Даяна брат ѝ Чарлз Спенсър, 9-и граф Спенсър, оспорва една от най-устойчивите представи за нейното детство.

В ексклузивно интервю за PEOPLE, дадено в семейното имение Алторп, 62-годишният Спенсър разказва, че новите му мемоари Swan Song: Diana, My Sister („Лебедова песен: Даяна, моята сестра“) му дават възможност да изясни някои от историите, които съпътстват образа на сестра му от десетилетия.

„Мисля, че това ми дава възможност да сложа край на някои митове“, казва Спенсър.

Един от тях е твърдението, че Даяна е имала нещастно детство.

„Детството, което си спомням, че споделихме, беше наистина щастливо“, разказва той за годините, в които расте заедно с Даяна и останалите им братя и сестри.

Двамата имали и свои галени имена. Чарлз наричал сестра си „Дъч“, а тя него – „Карлос“.

Родителите на Даяна – Джон Спенсър и Франсис Шанд Кид – се разделят, когато тя е още малка, а Франсис напуска семейния дом. Двамата се развеждат през 1969 г., когато Даяна е на 7 години, а баща ѝ получава попечителството над нея и останалите деца.

„Разбира се, напускането на майка ми хвърли тежка сянка върху всичко, но баща ми беше наистина грижовен и създаваше много радостна атмосфера у дома“, казва Спенсър.

Мемоарите му Swan Song: Diana, My Sister излизат на 22 септември.

Каква е била малката Даяна

Чарлз Спенсър подчертава, че не се е доверил единствено на собствените си детски спомени. Той ги е сверил с разказите на други хора, които са познавали Даяна като дете.

„Имахме една наистина прекрасна бавачка на име Сали и... тя си спомняше Даяна като много щастливо малко момиченце“, разказва той.

Спенсър все пак признава, че сестра му може да е преживявала вътрешно неща, които околните не са забелязвали.

„Така че може би вътре в нея са се случвали неща, които са били по-лични и които тя е осмисляла сама, но по онова време мисля, че изглеждахме много щастливи“, казва той.

Пет деца, едно от които умира часове след раждането

Принцеса Даяна е едно от петте деца на Джон Спенсър и Франсис Шанд Кид.

Тя расте с двете си по-големи сестри – лейди Сара и лейди Джейн, и с по-малкия си брат Чарлз.

Даяна има и по-голям брат – Джон, който умира само няколко часа след раждането си през 1960 г.

Даяна и останалите деца израстват в Парк Хаус – къща под наем в кралското имение Сандрингам. Там семейството живее до средата на 70-те години, когато Джон Спенсър премества децата в фамилното имение Алторп в Нортхамптъншър, Англия.

Днес именно там се намира гробът на принцеса Даяна.

Тя е погребана на малък остров в средата на езерото Round Oval в имението.

Тежки твърдения за крал Чарлз

Новите мемоари на Чарлз Спенсър съдържат и редица взривоопасни твърдения.

Спенсър твърди, че бъдещият крал Чарлз звучал „почти еуфорично въодушевен“, когато двамата разговаряли по телефона в часовете след смъртта на Даяна.

Това е твърдение на Чарлз Спенсър за разговора им, а не независимо потвърден факт.

Братът на Даяна разказва и за разгорещен спор между него и Чарлз по въпроса дали принц Уилям и принц Хари трябва да вървят зад ковчега на майка си по време на погребалната процесия.

В книгата Спенсър се връща и към твърдение, което приписва на самата Даяна – че съпругът ѝ бил „влюбен в своя камериер“.

Бъкингамският дворец отговори

Мемоарите предизвикаха рядка публична реакция от Бъкингамския дворец.

В отговор на написаното от Спенсър дворецът заяви:

„Въпреки че по принцип не коментираме книги, Негово Величество е наясно, че болката от загубата на сестра може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начини, които другите не разпознават, дори много години след подобна загуба.“

„Бих искал отново да се смея с нея“

Сред тежките спомени и разкрития Чарлз Спенсър пази и нещо съвсем различно от сестра си.

В разговора с PEOPLE той е попитан кой един момент с покойната Даяна би искал да преживее отново.

Отговорът му няма нищо общо с дворци, кралски церемонии или световната слава на сестра му.

Иска отново да се смее с нея.

„Всичките ни най-хубави моменти бяха, когато се смеехме. Имахме еднакво чувство за хумор – не бих казал мрачно, но доста остро“, разказва Спенсър.

И добавя: „Бих искал отново да се смея с нея. Това би било хубаво.“