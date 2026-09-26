Не изхвърляйте останалия сам чорап. Има поне 5 хитри приложения у дома

Един-единствен чорап без своя чифт обикновено завършва забравен в чекмеджето или направо в кошчето. Оказва се обаче, че този наглед ненужен предмет може да има доста практични приложения у дома. От почистване на трудно достъпни места до съхранение на дребни вещи - старият чорап може да спести и време, и някоя покупка. За няколко лесни идеи разказва румънското издание evz.ro.

Ръкавица за прах за секунди

Едно от най-лесните приложения е чорапът да се превърне в своеобразна ръкавица за почистване. Просто го нахлузвате на ръката и минавате по рафтове, первази, мебели или тесни места, където обикновената кърпа не е особено удобна.

Памучните чорапи са особено подходящи, защото са меки и попиват добре влагата. След почистването могат да бъдат изпрани и използвани отново.

Трикът е особено удобен при щорите. С пръсти могат да се обхванат двете страни на ламелата и прахът да се отстрани с едно движение, без специални четки и приспособления.

Лавандула вътре и гардеробът ухае

Самотният чорап може лесно да стане и ароматизираща торбичка. Нужно е само вътре да се постави сушена лавандула, а горната част да се пристегне с панделка или ластик.

Полученото ароматно пакетче може да стои между дрехите, в чекмедже или при спалното бельо. Така старият чорап получава втори живот, без да се налага да се купува отделен ароматизатор.

Особено подходящи са цветните или шарени чорапи, които могат дори да изглеждат приятно, ако останат на видимо място в гардероба.

Малък органайзер за кабели и аксесоари

Чист чорап може да служи и като импровизиран калъф за зарядни, кабели, слушалки и различни дребни аксесоари. Вместо те да се разпиляват в чекмеджето, остават събрани на едно място.

Същата идея работи добре и при пътуване. В куфара чорапът може да отдели по-малките вещи от останалия багаж, без да се налага да носите допълнителни торбички или органайзери.

Полезно е особено за предмети, които лесно потъват между дрехите и после трудно се намират.

Мека защита за крехките вещи

По-дебелите чорапи могат да имат още една задача - да пазят малки чупливи предмети при преместване или съхранение.

Материята образува мек защитен слой и намалява риска предметите да се удрят един в друг в кутия или чекмедже. Така могат да бъдат предпазени малки украшения, сувенири или други по-деликатни вещи.

Разбира се, за истински ценни и лесно чупливи предмети чорапът не заменя подходящата опаковка, но за ежедневни дреболии може да бъде напълно достатъчен.

Преди кошчето - още един шанс

Повторната употреба на единичните чорапи е прост пример как вещ, която изглежда безполезна, може да спести поне малко пари и отпадък.

Затова следващия път, когато пералнята сякаш отново е „изяла“ единия чорап, няма нужда другият веднага да поема към боклука. Може би просто е време да смени професията си - от част от гардероба в помощник за дома.