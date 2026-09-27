Индукционните котлони не са за всеки. 5 недостатъка, които често се забравят

Индукционните котлони все по-често заменят газовите и традиционните електрически такива в модерните кухни. Причините са разбираеми - загряват бързо, нямат открит пламък, почистват се сравнително лесно и повърхността им не се нагорещява по същия начин като класическия котлон. Зад удобството обаче се крият няколко особености, които могат да изненадат неприятно човек, ако ги открие едва след монтажа, пише Onet. Най-съществената от тях е, че част от старите тенджери и тигани просто може да се окажат неизползваеми.

Не всяка тенджера става за индукция

Индукционният плот работи чрез магнитно поле и затова се нуждае от съдове с подходящо дъно. То трябва да съдържа магнитен материал, обикновено желязо или стомана с необходимите свойства.

Това означава, че алуминиеви, медни или стъклени съдове няма да работят, освен ако не са снабдени със специален магнитен слой в основата.

Проблемът може да бъде сериозен за хора, които години наред са събирали качествени тенджери и тигани и очакват автоматично да ги използват и върху новия плот. При преминаване към индукция понякога се налага подмяна на значителна част от кухненските съдове, което добавя още разходи към самата покупка на уреда.

И формата на дъното има значение

Дори съдът да е направен от подходящ материал, това не гарантира непременно безпроблемна работа. Важно е дъното му да бъде достатъчно равно и да приляга добре към плота.

Стари тенджери с деформирано дъно или съдове, които са се изкривили след години употреба, могат да нагряват неравномерно или изобщо да не бъдат разпознати от котлона.

Същото важи и за някои уокове с традиционно заоблено дъно. Те са създадени за друг тип нагряване и могат да се окажат практически неизползваеми върху стандартна плоска индукционна зона.

Красивото стъкло се драска лесно

Другата особеност е самата повърхност. Гладкият стъклен плот е една от причините индукционните котлони да изглеждат толкова добре и да се почистват лесно, но същевременно е и една от най-чувствителните им части.

Грубо дъно на съд, песъчинка или друг твърд замърсител между тенджерата и плота може да остави драскотини. Затова не е добра идея тежките съдове да се влачат по повърхността - по-безопасно е да бъдат повдигани и премествани.

Още по-сериозен проблем може да възникне при силен удар. Падането на тежък или остър предмет върху плота може да доведе до пукнатина.

Една пукнатина може да излезе скъпо

Повредата на стъклената повърхност невинаги може да бъде поправена лесно. При по-сериозна пукнатина ремонтът може да бъде скъп, а в определени случаи се налага подмяна на целия панел.

Това е съществена разлика спрямо някои по-традиционни печки, при които отделен повреден елемент може да бъде заменен сравнително лесно.

Затова при индукционния плот външният вид не е само естетика - стъклената повърхност е важна част от конструкцията и изисква внимателна употреба.

Сензорите не са удобни за всички

Много съвременни модели почти напълно са се отказали от класическите въртящи се копчета. На тяхно място има плосък сензорен панел.

За едни това е удобно и модерно, но за други може да се превърне в недостатък. Хората с по-слабо зрение например не могат да разчитат на тактилното усещане, което дава физическото копче, и трябва да виждат конкретната зона на сензора.

Проблем може да има и когато ръцете са мокри или човек готви с кухненски ръкавици. Някои сензорни панели реагират по-трудно при такива условия.

Предимствата все пак са сериозни

Всичко това не означава, че индукционният котлон е лош избор. Напротив - технологията има редица реални преимущества. Няма открит пламък, нагряването е бързо, а топлината се насочва директно към съда. Повърхността около него обикновено остава значително по-хладна, макар че може да се нагрее от самата гореща тенджера.

Това улеснява и почистването, защото разлятата храна по-трудно загаря върху плота.

Но преди покупката си струва да се направи една проста проверка - какви съдове вече има в кухнята, колко от тях ще могат да се използват и дали сензорното управление действително е удобно за хората, които ще работят с уреда.

Понякога истинската цена на преминаването към индукция не е само написаната върху етикета на котлона, а и стойността на новите тенджери, тигани и евентуалните ремонти при неправилна употреба.