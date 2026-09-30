Арт център "Лъчезар Цоцорков" отваря врати в Панагюрище

На 17 октомври в Панагюрище ще отвори врати Арт център „Лъчезар Цоцорков“ - ново изложбено пространство за класически и имерсивни художествени експозиции, посветено на съхраняването, изследването и представянето на българското изкуство.

Замислен като гравитационна точка на културния живот, Арт центърът ще бъде място, където художественото наследство не просто се пази, а живее - в срещи с публиката, в нов контекст и в съвременни форми на прочит.

Неговата историческа сграда в центъра на Панагюрище на ул. „Павел Бобеков“ 1 премина през основна реставрация, която съхранява нейния облик и я превръща в съвременно изложбено пространство. Без аналог у нас по отношение на техническото оборудване и условията за експониране Арт центърът ще съчетава изложбена, образователна и изследователска дейност.

Арт центърът е обособен в два експозиционни етажа и депо за съхранение. Експозиционните пространства ще представят постоянни и временни изложби и ще могат да се трансформират за разговори, лекции, прожекции, ателиета и срещи. Ще се развиват и образователни формати за деца, ученици, студенти и специалисти.

В депото с реставрационна зона ще се съхранява постоянната колекция на Арт центъра - художествената колекция на семейство Цоцоркови с творби на едни от най-значимите български художници на XX век. Произведенията ще бъдат проучвани и документирани, а когато е възможно, тези процеси ще бъдат споделяни с публиката.

Директор на Арт центъра ще бъде Сиана Минева – изкуствовед и куратор с богат опит в изследването и представянето на българското изкуство и в развитието на музейни и експозиционни проекти.

„Искаме Арт центърът да бъде живо място за среща с българското изкуство - място, което поражда любопитство, разговор и нови гледни точки и отваря художественото наследство за нови поколения“, казва Сиана Минева.

Куратор на Арт център „Лъчезар Цоцорков“ е Иво Милев. Арт центърът ще отвори с две експозиции, създадени от него в сътрудничество със студио „Форматик“ и няколко големи български галерии – имерсивна мултимедийна изложба и експозиция, посветена на един от най-големите български художници на XX век.

Двете изложби ще бъдат представени допълнително преди официалното откриване на Арт центъра.