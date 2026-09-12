Светлана Стефанова с приз „Лъчезар Цоцорков“ от „Мениджър на годината 2022“
През тази година 10 предприемачи бяха номинирани в престижния конкурс
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През тази година 10 предприемачи бяха номинирани в престижния конкурс
Най-перспективните родни таланти ще получат приза „Лъчезар Цоцорков“
Дарението е за 300 000 лева под формата на лични предпазни средства, експресни тестове и финансова подкрепа
Националният музикален театър представи оперетата по случай 74 години от рождението на проф. д-р Лъчезар Цоцорков
На откриването в Панагюрище се събраха приятели и колеги на видния меценат и дарител
На пролетния бал на КРИБ "Кока-Кола" грабна приза за качество, "Абритес" - за растеж, "Каменица" - за иновации Проф. д-р Лъчезар Цоцорков, председат...
10 професионални гимназии в страната започват прием на ученици за дуално обучение от есента по заявка на Българската минно-геоложка камара. Браншова...
През тази година очакваме нов спад в добивната промишленост в България. Това прогнозира председателят на УС на Българската минно-геоложка камара и шеф...
Пловдив. Атанас Узунов е почукал на вратата на Лъчезар Цоцорков в опитите си да намери нов собственик на клуба. Преди време бизнесменът и "Асарел Меде...