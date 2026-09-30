Роджър Уотърс взе огромно решение за Pink Floyd

Роджър Уотърс и синът му Хари обявиха датите за турнето с музиката на Pink Floyd през 2027 г., както и името на певеца, който ще поеме вокалите.

Турнето „Legacy – A Pink Floyd Show“ се подготвя от известно време от екипа на Уотърс, като за него е привлечена групата на сина му, която ще изпълнява най-големите хитове на легендарната рок група, предава БГНЕС.

През април тази година рок легендата публикува в профила си в X призив за певец, който да пресъздаде неповторимия му вокал от по-младите му години. „На групата на Хари ѝ липсва едно нещо. Гласът, който имах, когато бях млад“, написа тогава Уотърс.

След като екипът е разгледал около 3000 кандидатури, Уотърс се е спрял на канадския певец Клифтън Дейвид Броудбридж, който живее в Нешвил. Той ще поеме ролята да пресъздава вокалите на бившия фронтмен на Pink Floyd.

Според описанието на шоуто „Legacy“, цитирано от Consequence, „Roger Waters Presents LEGACY – A Pink Floyd Show“ е изцяло нова концертна продукция, посветена на музиката и визуалния свят на „златната ера“ на Pink Floyd от 1971 до 1979 г.

Шоуто е създадено под ръководството на Роджър Уотърс, а групата е оглавявана от сина му Хари Уотърс – дългогодишен концертен музикант, пианист и композитор. В състава участват 10 музиканти, които ще изпълняват песни от албумите The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall.

Концертът ще продължава повече от два часа и ще обхваща голяма част от каталога на Pink Floyd, като ще представя музиката, определила цяло поколение.

„Тези песни означават толкова много за толкова много хора в продължение на толкова години и съм развълнуван, че публиката отново ще може да се събира и да ги преживява на живо. Хари е събрал страхотна група и нямам търпение феновете по света да видят специалното шоу, което създадохме заедно“, заяви Уотърс.

Турнето ще започне на 15 февруари 2027 г. в Колъмбъс, щата Джорджия, и засега са обявени концерти до 25 септември, когато обиколката ще завърши в Сейнт Луис, щата Мисури. Обявени са над 50 дати в Северна Америка, а организаторите посочват, че продукцията ще има повече от 100 представления през 2027 г.

Под мотото „Наследството на бащата, групата на сина“ в състава ще бъдат Хари Уотърс, Клифтън Дейвид Броудбридж, Греъм Броуд, Едо Скордо, Антонело Пудва, Ева Авила, Женевиев Литъл, Даниел Найт, Райън Съраних и Мат Ридъл.

Роджър Уотърс няма да участва лично в концертите. Хари Уотърс ще ръководи 10-членната група, като ще свири на орган и пиано и ще изпълнява вокали.