Отиде си легендарен музикант, променил завинаги един жанр

На 63-годишна възраст почина вокалистът и басист на емблематичната хеви метъл формация Venom – Конрад "Кронос" Лант. Тъжната вест бе разпространена от групата в социалните мрежи с послание за дълбока скръб и разбити сърца.

Музикантите отдадоха почит на колегата си, определяйки го като ключова фигура в историята на бандата за повече от четири десетилетия. Те изтъкнаха, че творчеството му – от ранните звуци на Welcome to Hell през албуми като Black Metal, At War With Satan и Possessed – е променило облика на тежката музика завинаги. От състава допълниха, че Venom никога не са следвали утъпкани правила, а са проправяли собствен път, в чийто център винаги е стоял бескомпромисният и безстрашен Кронос.

Синът на музиканта, Нейтън, също се обърна към феновете с думи на благодарност за подкрепата през годините. Той подчерта, че баща му е отдал душата си на музиката, която ще продължи да живее, и че легендата за Кронос остава вечна.

Роден в Лондон и израснал в Нюкасъл, Кронос основава Venom в Североизточна Англия през 1979 г. Той води пионерите на блек метъла през златната им ера до 1988 г., когато напуска поради творчески разногласия, но се завръща отново през 1995 г. През последните 31 години той стои начело на групата, извеждайки я до триумфален успех. В последния ѝ състав той свири заедно с китариста Стюарт "LaRage" Диксън и барабаниста Дани "Dante" Нийдъм.

В богатата си кариера Кронос оставя зад гърба си 12 студийни албума с Venom, като последният от тях – Into Oblivion – излезе по-рано тази година.