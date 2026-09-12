Хиляди пяха с Роб Халфорд под дъжда в София
Judas Priest изнесе нов урок по хеви метъл у нас
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Judas Priest изнесе нов урок по хеви метъл у нас
Possessed ще изнесат специален концерт на 9 юни 2026 г. в клуб Joy Station
На 69-годишна възраст
Първата серия от промо билети за най-нетърпеливите фенове вече се изчерпва в мрежата на Тикет Стейшън
Братята Кавалера са зевръщат в София
София е включена в новото им европейско турне
Коя е причината за кончината му
Събитието е на 15 юли
Техните интересни перипетии
По думите на психолози тежката музика може да абсорбира гнева
4 родни групи забиват на Metal Blast 2020
Шведите идват за първи път на българска земя
Суши, веган деликатеси и витаминозни шейкове са в звездното меню по време на феста "Продиджи" и "Хаус ъф Пейн" са най-чакани от бг феновете на "Summe...
Една от най-многоликите съвременни банди "Териън" отново ще излезе пред българските фенове. Музикантите ще забият здраво на 2 юли на "Каварна рок фест...
27 души са загинали и над 200 са ранени след пиротехническо шоу на хеви метъл банда в центъра на румънската столица Букурещ тази нощ. Нестандартното...
Големите акули явно не са много по-различни от човека, тъй като и те като някои хора обичат да слушат дет метъл. Екип на Discovory Channel установи то...
"Тестамент", една от най-влиятелните американски траш метъл банди, ще зарадва БГ феновете с концерт на 12 август в зала "Универсиада". Музикантите идв...
14 от най-великите имена на съвременния метъл идват у нас
Истанбул. 37-годишен хеви метъл китарист от Истанбул е съучредител на 77-ата политическа партия в Истанбул "Парк Гези", съобщава Ройтерс. Още не е яс...
Джеймс Хетфийлд е началото на всички начала, щом стане дума за хеви метъл. Вокалът на "Металика" точно днес навършва 50 години, 30 от които преминаха...