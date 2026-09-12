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Джеймс на 50

Джеймс на 50

Джеймс Хетфийлд е началото на всички начала, щом стане дума за хеви метъл. Вокалът на "Металика" точно днес навършва 50 години, 30 от които преминаха...

03 август | 7:30
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