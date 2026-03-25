Метъл легенди се завръщат у нас

Американските пионери на дет метъла Possessed пристигат в София за специален концерт на 9 юни 2026 г. в клуб Joy Station, посветен на 40-годишнината от култовия им дебютен албум ‘Seven Churches’ — издание, което мнозина приемат като символичното начало на дет метъла.

След изключително успешното си първо гостуване у нас през 2023 г., Possessed се завръщат, за да отбележат един от най-значимите юбилеи в историята на екстремната музика – 40 години от албум, поставил основите на цял жанр и вдъхновил поколения банди.

Създадени през 1982 г. в района на Сан Франциско, Possessed са сред основните архитекти на дет метъла. С агресивния си стил, бързи рифове и характерните growl вокали на Jeff Becerra, групата оформя звучене, което ще промени завинаги облика на тежката музика.

След дълги периоди на пауза и реформации, бандата се завърна с мощния албум ‘Revelations of Oblivion’ и днес продължава да звучи също толкова брутално, безкомпромисно и автентично.

Концертът на 9 юни обещава сблъсък между минало и настояще – вечер, в която ще бъде отбелязан един от най-важните моменти в историята на дет метъла, с изпълнения на култови парчета и безмилостна сценична енергия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com