Скръб в Холивуд. Загина детето на още една звезда

13-годишната дъщеря на актьора Чад Лоу – Фиона, е починала на 29 септември в болница в Лос Анджелис. Новината бе съобщена от съдебномедицинската служба на окръга, която определя смъртта като самоубийство, и бе потвърдена от семейството пред Page Six.

В официално изявление близките ѝ я описват като умна, лъчезарна и артистична, обожаваща танците, и я нарекоха „светлината на нашия живот“. Семейството определи загубата като опустошителна, молейки за уединение, и отправи апел към всеки, преминаващ през психически трудности, незабавно да потърси подкрепа през националните кризисни линии.

Фиона е средното дете на Чад Лоу и продуцентката Ким Пейнтър, които са заедно от близо 20 години и имат още две дъщери – Мейбъл и Никси. През ноември 2025 г. актьорът отбеляза 13-ия рожден ден на дъщеря си с трогателно пожелание в социалните мрежи да продължава да „танцува през живота“.

Чад Лоу, който е по-малкият брат на Роб Лоу, е носител на награда „Еми“ и е известен с ролите си в поредици като Life Goes On, Pretty Little Liars и 9-1-1: Lone Star. Съпругата му Ким Пейнтър има дългогодишна кариера като кастинг директор и продуцент.