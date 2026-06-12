Доларът печели от страха на пазарите
Разпродажбите на акции и несигурността около Фед пренареждат валутните позиции
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Разпродажбите на акции и несигурността около Фед пренареждат валутните позиции
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Няма да обеднеем, категоричен е финансовият министър
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