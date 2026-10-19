Код червено! Връхлита ни опасна магнитна буря

Последните десет дни на октомври ще преминат при променлива геомагнитна обстановка.

През седмицата се очакват както относително спокойни периоди, така и умерени до силни колебания в магнитното поле на Земята, свързани със слънчевата активност.

Това показва прогнозата на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA SWPC).

Каква е прогнозата за магнитните бури по дни

19 октомври, понеделник: Очаква се спокойна геомагнитна обстановка. Слънчевата активност ще остане ниска, а нивото на геомагнитна активност ще бъде 2 по скалата, което съответства на зелено ниво, пише UA.NEWS.

20 октомври, вторник: Прогнозират се слаби колебания с интензитет 3, също в зеления диапазон. Те не се очаква да представляват заплаха, но при някои хора може да се появят лека умора и спад на енергията към края на деня.

21-22 октомври, сряда и четвъртък: Очаква се умерено геомагнитно смущение с интензитет 4, което съответства на жълто ниво.

Според прогнозата повишената активност може да бъде съпроводена от главоболие, колебания в кръвното налягане, апатия или раздразнителност при чувствителни хора.

23 октомври, петък: Прогнозира се пик на геомагнитната активност с интензитет 5 - червено ниво.

Това е по-силно смущение, което според прогнозата може да засегне не само хората, чувствителни към промените във времето, но и други.

24-25 октомври, събота и неделя: Активността постепенно ще отслабва - до 3 в събота и до 2 в неделя. Очаква се магнитното поле да се стабилизира, а обстановката да се нормализира до края на уикенда.

Какво представляват магнитните бури

Магнитните бури са смущения в магнитното поле на Земята, причинени от взаимодействието му със слънчевия вятър.

При мощни изригвания на Слънцето в космоса се изхвърлят големи количества заредени частици, които могат да достигнат околоземното пространство в рамките на един до три дни.

Взаимодействието на слънчевата плазма с магнитното поле на Земята предизвиква колебания, които могат да продължат от няколко часа до няколко последователни дни.

Геомагнитната активност се оценява чрез Kp индекса - международен показател за силата на смущенията в магнитното поле. Той варира от 0 до 9.

Стойностите от 0 до 2 показват спокойна геомагнитна обстановка. Нива 3 и 4 означават слаби до умерени смущения, които обикновено не се отразяват осезаемо на повечето хора и електронни устройства.

При стойност 5 се отчита геомагнитна буря. Нивата от 5 до 6 се определят като умерени, а тези от 7 до 9 - като силни, много силни и екстремни.

Как да се грижим за здравето си по време на магнитни бури

В дните с повишена геомагнитна активност хората с високо кръвно налягане или сърдечносъдови заболявания трябва да следват назначеното им лечение и да следят състоянието си. При необходимост е добре да имат достъп до предписаните им лекарства.

Препоръчва се също да се избягват прекомерното физическо натоварване и стресът, особено в дните с прогнозирана по-висока активност. Достатъчният прием на вода и ограничаването на кафето, енергийните напитки и алкохола могат да помогнат за поддържането на добър режим.

Разходките на открито и спазването на редовен режим на сън също са полезни за общото състояние.

Важно е обаче да се има предвид, че научните доказателства за пряко въздействие на магнитните бури върху здравето на повечето хора са ограничени.

При силно или продължително неразположение не бива симптомите автоматично да се приписват на геомагнитната активност.