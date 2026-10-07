Любопитно

Идва силна магнитна буря! Колко ще ни мъчи

Причината за явлението е коронално изхвърляне на маса от Слънцето, насочено директно към нашата планета

Идва силна магнитна буря! Колко ще ни мъчи
07 окт 26 | 23:45
293
Григор Атанасов

Силна геомагнитна буря от степен G2 се очаква да връхлети Земята на 9 октомври, съобщава Британската геоложка служба (British Geological Survey).

Според прогнозата геомагнитната обстановка ще остане сравнително спокойна на 7 и 8 октомври, преди слънчевото смущение да достигне пика си. Причината за явлението е коронално изхвърляне на маса от Слънцето, насочено директно към нашата планета.

Степента G2 съответства на Kp индекс около 6 по 5-степенната скала за геомагнитна активност. Подобни бури могат да предизвикат леки колебания в електропреносните мрежи, смущения в работата на спътниците и поява на полярни сияния на по-ниски географски ширини от обичайното.

В края на прогнозния период се очаква нов високоскоростен поток слънчев вятър, който може допълнително да удължи геомагнитните смущения.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема магнитни бури
Още от Любопитно
Коментирай