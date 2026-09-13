Здрав трус удари туристически район в Гърция
Съобщава се за напукани стени
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Съобщава се за напукани стени
Събщението е на кмета на Младост 1
Новите съдове са с по-голям капацитет и 83% по-широки отвори за удобство на гражданите
От прокуратурата казаха, че са се запознали със записа от една от медиите, която го публикува вчера
Изборите са на 16 март 2025 година
Кметът на район "Студентски" взе най-чаканото решение
Ясен Русев тярбва да напусне поста си
Вчера Бранчевски бе възстановен на поста кмет с решение на Върховния административен съд
Според актрисата Весела Бабинова местните жители изпитват страх
Температурите утре през нощта ще паднат под нулата, което ще спомогне за снеговалежа
Земетресението е усетено около 03:19 часа
Очаквайте средна и едра градушка и пориви на вятъра, казват експерти
Oтcтpaнeният ĸмeт Емил Бранчевски зaвeдe дeлo cpeщy oтcтpaнявaнoтo cи oт OИK
Служители на МВР паркират личните си автомобили в зелената зона и ги обозначават със стикери и палки
За правата си над района Венецуела се позовава на споразумение с Великобритания от 1966 г.
Решение на ОИК
Оградата вече е поставена около монумента
Районът беше отцепен
Паметникът на Съветската армия ще бъде преместен от Княжеската градина
Район "Студентски" съобщи