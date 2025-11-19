ЕКОПАК сменя контейнерите за разделно събиране в централен столичен район

ЕКОПАК България започна подмяна на всички 240 контейнери за разделно събиране в район Средец на Столична община. Новите съдове за картон и хартия (син контейнер) и за пластмаса и метал (жълт контейнер) са с 83% по-голям отвор, по-здрави и по-устойчиви. С обем от 1700 литра – спрямо 1500 литра на досегашните – те събират повече отпадъци от опаковки. До края на 2027 г. ЕКОПАК ще подмени всички контейнери от трицветната система в шестте района, които обслужва в Столична община.

По-удобни за гражданите и за обслужване

„Избрахме новите съдове с внимание и грижа, така че да бъдат по-удобни за гражданите, по-функционални за обслужване и да допринасят за естетиката и визията на градската среда в историческия и културен център на София“, заяви Александър Урманов, изпълнителен директор на ЕКОПАК България.

Въпреки по-големите отвори, улесняващи поставянето на кашони и пластмасови бутилки над 3 л., организацията призовава гражданите да сгъват и смачкват отпадъците, за да се използва максимално капацитетът на контейнерите. Така се намаляват и горивото и въглеродните емисии, необходими за транспортиране.

По-голяма устойчивост, по-модерен дизайн

Подмяната на съдовете в центъра на София е част от инвестиционната програма на ЕКОПАК за поетапно обновяване на всички контейнери, които обслужва в столицата. Организацията работи в шест района – Средец, Триадица, Оборище, Красно село, Младост и Студентски. В следващите 2 години ще бъдат заменени всички над 2000 контейнера за разделно събиране. През 2026 г. ще се подменят съдовете в Триадица и Оборище, а през 2027 г. – в Красно село, Младост и Студентски.

Новите съдове са произведени в Чешката република по спецификация на ЕКОПАК. Отворът тип „иглу“ е увеличен с 83% след технически изпитвания, като вече е елипсовиден – 55/22 см. Контейнерите имат вместимост от 1700 литра – с 13% повече спрямо стандартните 1500 литра. Стабилният метален механизъм е разположен странично, което елиминира задържането на материал и намалява риска от повреда. Теглото от 80–85 кг (спрямо досегашните 50 кг) осигурява по-висока устойчивост срещу вятър, атмосферни условия и посегателства.

В унисон с европейските стандарти и кръговата икономика

Контейнерите са с модерна визия и нови стикери, съобразени с бъдещите изисквания на Европейската комисия за хармонизирани етикети за разделно събиране. Те са част от Регламент (ЕС) 2025/40 за опаковките и отпадъците от опаковки и предстои да влязат в сила в следващите три години. Съдовете са произведени от HDPE пластмаса и метал, като и двата материала са 100% рециклируеми – важна стъпка към устойчивото управление на ресурсите.

Лидер в системата за оползотворяване на отпадъци от опаковки

ЕКОПАК България е най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в страната и единствената, която работи с трицветна система от контейнери. През 2025 г. организацията оперира в 100 общини и обслужва население над 2,5 милиона души. С повече от 1100 корпоративни членове – водещи международни и български производители и вносители на опаковани стоки – ЕКОПАК е основен доставчик на рециклиращата индустрия в страната с над 50% дял от обработваните вторични материали.

