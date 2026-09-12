ЕКОПАК сменя контейнерите за разделно събиране в централен столичен район
Новите съдове са с по-голям капацитет и 83% по-широки отвори за удобство на гражданите
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Новите съдове са с по-голям капацитет и 83% по-широки отвори за удобство на гражданите
Голямата кауза на малката руса фурия: да помогне на природата да оцелее
"Екопак" работи по пилотен проект за събиране на алуминиеви опаковки с ресторанти и дискотеки
Ще бъде организира „Зелено училище за малки и големи“, което да се посещава от гражданите заедно с техните деца и внуци
Стъклените отпадъци вече ще се сортират по цвят преди да се рециклират. Това ще става с новата оптична система, с която ЕКОПАК модернизира инсталацият...
Разделното събиране се учи с игра и образователни проекти, коментира Мариана Петкова, „Мениджър Връзки с обществеността", екопак България 1. Г-жо Пет...
Много хора си задават въпроса "Трябва ли да събирам отпадъците вкъщи разделно?". И макар че много добре знаят, че отговорът е "да", продължават да не...
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е първата организация у нас за оползотворяване на отпадъци от опаковки, лицензирана от Министерството на околната среда и водите. ЕКОП...
София. С нови питомци ще се сдобие София тази седмица - нестандартните "домашни" любимци изненадаха гражданите в централната част в столицата, около Д...
Стара Загора. И тази година Павел баня ще се включи в европейската инициатива за намаляване на отпадъците, която ще се проведе от 16 до 24 ноември. Ос...