Сериозна промяна в много важен район на София

Започва изграждането на малък парк в междублоково пространство на Младост 1 на улица „Йерусалим“ 42 зад блок 48А. Това обяви кмета на района Ивайло Кукурин във Facebook страницата си.

В публикацията си той прикачва и чертежите на строежа.

Предвижда се в момента обраслата площ да се замени със зони за отдих и игра, включително площадки за децата, стрийт фитнеси, амфитеатрална зона за сядане и други съоръжения, които гражданите да използват за развлечение.

Пространството в момента е богато на растителност. Качество, което кмета смята да запази по време на работата по застрояването.

Макар че започва да се строи тази година, паркът е плануван от дълго време. Инвестиционният проект е изготвен през 2020 и е дарен на Район „Младост“ – СО от група инициативни местни жители.

В продължение на години не е било намирано финансиране за строително-монтажните дейности, докато през 2025 г. такова най-накрая бива осигурено. Средствата за изграждането на парка се предоставят от Държавния бюджет на Република България.

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