Една монета подлуди колекционерите. Бой за последния лев

Една монета подлуди колекционерите. Става въпррос за последната златна възпоменателна монета, емитирана от БНБ в лева – тази със св. Патриарх Евтимий Търновски. Тя се разграби като топъл хляб и вече липсва на касите на централната банка. Не е ясно дали е налична и в банките, оторизирани за разпространението й.

Металната пара обаче може да се намери на вторичния пазар, но прекупвачи са надули цената до 3000 евро, показва проверка на „Телеграф“ в сайтовете за обяви. При емитирането си БНБ я продаваше за 2590 лева (1324,25 евро). Сега в интернет тя се предлага от спекуланти на цена от 1850 до 3000 евро.

Златната монета „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ от серията „Българска иконография“ бе пусната в обращение от БНБ на 24 ноември миналата година в тираж 3000 броя. Тя е с номинал 100 лева, тегло 8,64 грама и диаметър 24 мм. Интересът към нея от страна на колекционерите бе огромен, тъй като това бе последната юбилейна пара с номинал в левове преди въвеждането на еврото.

Опашките пред централната банка се точеха и през декември. Много колекционери, дошли за последната златна пара в левове, се възползваха и от стартовите комплекти с евромонети, които пусна тогава БНБ.

След влизането ни в еврозоната юбилейните монети вече се наричат колекционерски. А възпоменателните ще бъдат само с номинал 2 евро. Те ще се отличават от обикновените двуеврови метални пари в обращение само по възпоменателния мотив на едната си страна. Темата на първата такава българска монета ще бъде българската азбука.

Първата българска колекционерска монета с номинал в евро също е разграбена като топъл хляб. Тя е сребърна и е на тема 125 г. електрически трамвай в България. Номиналът й е 10 евро.

Сребърната пара бе пусната от БНБ през януари, но вече не може да се намери на касите на централната банка. При емитирането й тя струваше 144 евро. Монетата сега може да се намери в платформите за обяви в интернет, като там цената е набъбнала до 190-220 евро.

Затова пък на касите на БНБ все още има наличност от медната пара в евро, която БНБ пусна по повод 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов. В централната банка са налични все още 975 бройки от тази монета с образа на големия български актьор. Цената й е 36 евро.

Монетата с образа на друг обичан наш актьор – Георги Парцалев, също все още стои непродадена в БНБ. На касите на централната банка има налични 653 бройки. Цената й е 30,66 евро. Тази медна пара бе емитирана през 2025 г.

