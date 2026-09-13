Златна монета събужда древната тайна над Сливен
Крепостта Туида разказва забравена история
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Крепостта Туида разказва забравена история
Тя се разграби като топъл хляб още при пускането й от БНБ
Поводът е въвеждането на еврото
Колекционерският тираж тръгва в обращение от 24 ноември при цена 2590 лева
Общо шест възпоменателни монети ще бъдат отсечени през 2026 г
Най-продаваната златна монета в Европа вече е на 35 години
Монетата добавя нови аспекти към познанията и вече установената хронология на обитаване на западния хълм на Червен
Цената на монетата при пускане в обращение е 1470 лева
Тя ще се продава от понеделник
Колекционерът пожелал да остане неизвестен
Селяните от Малая Перешчепина си взели от предметите "за черни дни"
Археолозите откриха печата на императрица Ирина, 2 закопчалки за книги, писало и куп стрели
Нови съкровища откриха археолозите на Перперикон. За уникалните находки разказа професор Николай Овчаров. Той представи невероятно красива златна мон...
Сливен. Украинският студент Артьом Краско откри уникална златна монета в късноантичната и средновековна крепост Туида в Сливен. "Монетата е от време...
Вашингтон. Две исторически монети бяха продадени на търг в САЩ за общо рекордните 7,8 млн. долара. Аукционната къща „Херитидж" съобщи, че Брашъровият...
София. Българска народна банка представи златна възпоменателна монета "Св. Св. Константин и Елена". Тя ще бъде пусната в обръщение от 20 май, понеделн...