Първа лига тръгва с шампионско шоу на „Герена“
Левски приема новака Дунав, а Хулио Веласкес ще направи последна репетиция преди битката с Университатя
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Левски приема новака Дунав, а Хулио Веласкес ще направи последна репетиция преди битката с Университатя
Смърт в бар и фатален скок в басейн белязаха началото на сезона
Лифтове, хотели и резервации са налице, но планината отказва да съдейства
Според програмата клубовете ще имат 25 дни, за да се подготвят
София. Сезон 2013-2014 в "Б" футболна група ще стартира на 3 август, реши Спортно-техническият отдел на Българския футболен съюз. Решението бе взето...