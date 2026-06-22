Черна серия в Слънчев бряг! 2 трупа вдигнаха полицията под тревога

Летният сезон в най-големия ни морски курорт „Слънчев бряг“ започна с поредица от трагични инциденти, които изправиха на нокти криминалистите от Районното управление в Несебър. Само в рамките на няколко часа двама чуждестранни туристи загубиха живота си при нетипични и внезапни обстоятелства, превръщайки началото на ваканциите им във фатален край.

Първият сигнал, който вдига под тревога дежурните екипи, идва по обяд от един от най-посещаваните и оборотни барове в самото сърце на курортния комплекс. Нищо неподозиращ посетител влиза в тоалетната на заведението, където попада на безжизненото тяло на 51-годишния украински гражданин Валери С. Изпадналият в шок очевидец веднага подава сигнал до спешните служби. Според първоначалните огледи на разследващите, водещата версия за смъртта е внезапен инфаркт. Криминалистите проверяват дали фаталният изход не е провокиран от задушаващите летни температури или от опасна комбинация между сериозно количество алкохол и специфични медикаменти. Истината обаче ще стане ясна едва след приключването на назначената съдебномедицинска аутопсия.

Втора трагедия пред очите на летовниците

Докато полицаите все още обработват първото местопроизшествие и разпитват свидетели, нов сигнал за инцидент мобилизира екипите в Слънчев бряг. От басейна на хотел „Бор“ е извадено тялото на 65-годишния румънски турист Константин У. По първоначални данни от униформените, мъжът е прекалил с употребата на алкохол, след което е скочил във водата, за да се разхлади. Тялото му потъва почти веднага пред стъписаните погледи на останалите почиващи около басейна, които не успяват да реагират навреме, за да го спасят. И по двата случая в РУ–Несебър са образувани досъдебни производства, които трябва да изяснят всички детайли около черната серия на Южното Черноморие.

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