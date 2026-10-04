Нови подробности за разстрела на Филипов. Жена видяла убиеца

Съдът в Пловдив остави за постоянно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров-Мегера, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Заседанието продължи час и половина и премина при закрити врата.

Според съда мотив за престъплението са неуредени финансови отношения между двамата. "Неуредени сметки от залози в т.нар. черно тото". Предстои да се изясни дали това е основният и единственият мотив и дали има други замесени в убийството.

Оръжието все още не е намерено и няма пряк свидетел на убийството. Косвените доказателства сочат, че именно Славчо Мегеров е влязъл в кооперацията на Илиян Филипов. Движението и на двамата е проследено от камерите в града. Според съда има опасност, ако Мегеров бъде освободен с по-лека мярка, той да се укрие.

Решението на съда

Съдия Петко Минев прие, че искането на Окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, е основателно.

Според съда по делото са събрани множество записи от охранителни камери, експертни справки и свидетелски показания, които дават основание да се направи обосновано предположение за съпричастност на Мегеров към престъплението.

Свидетелка видяла маскиран мъж с пистолет

Тялото на Илиян Филипов било намерено от 30-годишната Л.Р., с която бизнесменът имал отношения. Във фаталната нощ жената се прибирала с деветгодишната си дъщеря от футболен мач към апартамента, в който живеела, предаде агенция БЛИЦ.

Филипов продължил към Марково, а Л.Р.и детето влезли в жилищната кооперация. Жената забелязала, че асансьорът се намира на петия етаж, където бил апартаментът ѝ. По думите ѝ това я притеснило, тъй като на етажа живеели само тя и Филипов.

Секунди по-късно чула стъпки и видяла по стълбите да слиза мъж с маска и качулка. В дясната си ръка той държал пистолет. Мъжът минал покрай нея и напуснал сградата, като движението му било заснето от камерите.

Л.Р. позвънила на Филипов и му разказала за непознатия с оръжие. По това време бизнесменът вече бил в Марково, но заявил, че ще се върне. Жената предложила да подаде сигнал на телефон 112, но той отговорил, че се намира наблизо.

След завръщането си Филипов слязъл от автомобила и влязъл в кооперацията. На партера нямало осветление и той помолил Л.Р. да му светне. В момента, в който тя насочила светлина към входното пространство, се чул изстрел.

Уплашена, жената отишла до кухнята и взела нож. След това слязла на партера, където открила простреляния бизнесмен. Започнала да вика, а от останалите жилища излезли съседи. Едва след това Л.Р. позвънила на телефон 112.

Камерите очертали маршрута преди и след стрелбата

Камера, разположена на около 50 метра от сградата, заснела движението на влизащите и излизащите от комплекса. След преглед на тези и други записи разследващите възстановили маршрута на заподозряното лице от около 23 часа до напускането му на Пловдив.

Според представените в съдебната зала данни Мегеров се придвижвал с червено „Пежо“ с черен покрив. Около 23 часа автомобилът бил паркиран в зелена площ край „Пещерско шосе“.

В 23:19 часа мъж бил заснет да слиза от колата и да се отправя към района на убийството. Две минути по-късно завил към задната част на кооперация, съседна на сградата, в която живеела Л.Р..

В 00:20 часа мъжът влязъл в кооперацията, където по-късно било извършено престъплението. Единадесет минути след това джипът на Л.Р. спрял отпред и тя влязла във входа. Минута по-късно камера заснела човек с качулка да напуска сградата.

Според разследващите през следващите около 15 минути мъжът останал встрани от кооперацията. В 1:01 часа пристигнал автомобилът на Филипов. Бизнесменът слязъл и влязъл във входа, а наблюдаваният мъж го последвал непосредствено след това.

В 1:04 часа същият човек бил заснет да тича към „Пещерско шосе“. Той пресякъл булеварда и се качил в червеното „Пежо“, чието движение впоследствие било проследено от камерите в града.

Дрехи и маратонки били изхвърлени в контейнер

В 1:15 часа автомобилът бил заснет да се движи по булевард „България“ в посока към Международния панаир. По-късно колата била установена и на улица „Седянка“.

Около 1:20 часа камера заснела мъж да изхвърля маратонки и дрехи в контейнер. След това той продължил с автомобила по булевард „Дунав“ и навлязъл в квартал „Гагарин“.

Там бил паркиран друг автомобил, собственост на сестрата на Мегеров. На записите мъжът вече бил без маска и качулка и носел къси панталони. По краката му се виждали специфични белези в областта на коленете.

Според данните на обвинението именно на тези кадри криминалистите разпознали Славчо Мегеров. За установяването му помогнали особености в походката, татуировките и показанията на Райчева.

В 1:55 часа мъжът отново сменил автомобила и потеглил със собственото си „Ауди RS6“ към София. Според прокуратурата 48 минути след убийството Мегеров вече се намирал на автомагистралата.

Прокуратурата работи по всички версии

Наблюдаващият прокурор Димитър Молев заяви, че са събрани доказателства за съпричастност на Мегеров към престъплението.

„Разполагаме с показания на свидетели, множество веществени доказателства и записи от видеокамери. Към момента не можем да предоставим подробности, включително и информация за оръжието“, посочи прокурорът.

По думите му Илиян Филипов е имал широк кръг от лични и професионални контакти и е развивал множество бизнеси. Това изисквало мащабен анализ и проверка на всички възможни хипотези.

„Няма една конкретна версия – не сме изключили нито една и продължаваме активно да работим по тях. За четири дни не можем да бъдем категорични, но се опитваме да изясним всеки детайл“, заяви Молев.

Към този момент разследващите определят като водещ мотив личен конфликт, свързан с пари. Прокуратурата работи по конкретна версия за неуредени финансови взаимоотношения. Отношенията между Мегеров и Филипов били влошени, но засега не се уточнява с коя част от бизнеса на убития предприемач е бил свързан спорът.

Няма очевидци на самия изстрел, но разследващите разполагат с множество свидетелски показания, които според прокуратурата помагат за възстановяването на цялостната картина. Назначени са необходимите експертизи, чиито резултати предстои да бъдат изготвени.

Според обвинението престъплението е извършено на партера на кооперацията, непосредствено пред асансьора.

Защитата: Няма преки доказателства

Адвокат Диляна Аговска, която защитава Славчо Мегеров, оспори основателността на искането за постоянно задържане. Тя акцентира върху липсата на преки доказателства, неоткритото оръжие и отсъствието на ключови експертни заключения.

Според нея по делото няма пряк свидетел, който да е видял самото убийство, както и категорични експертни резултати, свързващи клиента ѝ с извършеното престъпление. Защитата смята, че на този етап обвинението се основава предимно на предположения и косвени данни.

„При дела с такава тежест експертизите и справките се изготвят за часове. Тук такива липсват. Пита се къде са преките доказателства?“, коментира Аговска пред журналисти.

Тя обърна внимание и на публичните изявления по случая. Според адвоката обвиненията, отправяни от високи институционални трибуни, нарушават презумпцията за невинност и поставят под риск правата на обвиняемия.

В съдебната зала Славчо Мегеров заявил, че не е извършител на престъплението, и призовал да не бъде осъждан предварително. Според защитата той допуска, че може да бъде превърнат в „удобна жертва“ заради грешки от миналото си, но се надява истината да бъде установена.

Определението за задържането му под стража не означава произнасяне по вината. Тя може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда.

Убийството и задържането

Илиян Филипов беше застрелян около 1 часа през нощта на 30 септември във входа на жилищна кооперация в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. След подадения сигнал на място пристигнали полицейски и медицински екипи, които констатирали смъртта му.

Непосредствено след престъплението бил създаден междуинституционален щаб с участието на Областната дирекция на МВР в Пловдив, Главна дирекция „Национална полиция“, ГДБОП, Гранична полиция и ДАНС.

Изходите на града били блокирани, а служителите на реда започнали огледи, разпити и издирване на предполагаемия извършител.

Около 20 часа след убийството Славчо Мегеров бил задържан на столичния булевард „Черни връх“. След ареста той бил конвоиран под засилена охрана до Пловдив.

Проверяват поръчка, съучастници и нелегални залози

Успоредно с финансовата следа разследващите проверяват и останалите хипотези, появили се в публичното пространство. Сред тях е възможността Мегеров да не е действал сам, да е имал съучастници или да е изпълнявал поръчка.

Проучва се и версия, свързана с нелегални залози и предполагаемо уреждане на футболни срещи. Според разпространена по случая информация Мегеров е имал значителни финансови претенции към Филипов.

Тази хипотеза се свързва и със скандала около двубоя между „Ботев“ и „Славия“ от миналия сезон. Тогава футболистът Лазар Марин съобщи за предложени пари за симулативна игра чрез неговия съотборник Димитър Тонев, който през лятото беше върнат в „Ботев“ лично от Филипов. Към момента няма официално потвърждение, че този случай е пряко свързан с убийството.

Сред проверяваните линии е и версия, свързана с 28-годишна бременна служителка в спедиторска компания от групата на Филипов, управлявана от Васил Боснешки. От полицията потвърдиха, че жената е познавала Славчо Мегеров. Проверяват се данни за личните ѝ отношения с двамата мъже.

Разследващите не изключват и евентуални конфликти в близкото бизнес обкръжение на убития предприемач. Работата по случая продължава, като предстоят резултатите от назначените експертизи, издирването на оръжието и проверката дали в престъплението са участвали и други лица.