Мегера с белезници в съда. Разкриват тайните мотиви зад разстрела на Илиян Филипов

Задържаният за убийството на пловдивския бизнесмен и собственик на ПФК „Ботев“ Илиян Филипов – 51-годишният Славчо Мегеров – бе докаран под засилена полицейска охрана и с белезници в съдебната зала на Пловдивския окръжен съд. Окръжната прокуратура официално поиска спрямо него да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Според държавното обвинение са събрани достатъчно доказателства, сочещи го като физически извършител на извършеното на 30 септември 2026 г. предумишлено убийство, а високата степен на обществена опасност създава реална възможност той да се укрие или да извърши друго престъпление. В същото време адвокатът на обвиняемия, Диляна Агова, контрира пред медиите, че срещу клиента ѝ няма никакви преки доказателства и оръжието на престъплението не е намерено, а самият той и семейството му са в дълбок шок.

Хронология на фаталната нощ в квартал „Христо Смирненски“

Показният разстрел се разиграва около 1:00 часа през нощта на 30 септември 2026 г. във входа на жилищна кооперация в Пловдив. Непосредственно преди инцидента 53-годишният Илиян Филипов посещава жилището на 28-годишна си служителка, където в компанията на техни приятели гледали футболен мач. След това бизнесменът я откарал до дома ѝ и потеглил към село Марково. Малко по-късно обаче жената му се обадила по телефона с притеснението, че пред входа ѝ се навърта съмнителен мъж с качулка. Филипов веднага се върнал да провери ситуацията, влязъл в сградата и минути по-късно бил прострелян смъртоносно.

Пристигналите след сигнал на тел. 112 медицински и полицейски екипи само констатирали смъртта на предприемача. Последвала светкавична мащабна операция на МВР, ГДБОП, ГДНП и ДАНС, като едва 20 часа след престъплението Славчо Мегеров бе блокиран и арестуван на столичното заведение на бул. „Черни връх“, след което бе конвоиран под охрана до Пловдив.

Основната следа: Финансови отношения и общ бизнес

Официалната и водеща версия на разследващите към този момент е за личен мотив, в основата на който стоят неуредени финансови отношения. Филипов и Мегеров са се познавали от години, били са близки и са имали задълбочени бизнес връзки. Мегеров е работил за компании от групата на Филипов и е бил негов съдружник в строителната фирма „ВИ ЕМ РЕЗИДЕНС“ ООД. Дори след като напуска дружеството, той продължава да работи за предприемача срещу високо възнаграждение до около месец преди разстрела, а според данни на полицията двамата са имали лична среща приблизително две седмици преди фаталния инцидент.

Всички хипотези, по които работят разследващите

Паралелно с основната финансова следа полицията и прокуратурата проверяват и редица други хипотези. Разследва се дали Мегеров е действал абсолютно сам, или е имал съучастници и е изпълнявал поръчка.

Друга сериозна следа води към нелегални залози и предполагаемо уреждане на футболни срещи, при което се твърди, че Мегеров е имал значителни финансови претенции за големи суми към Филипов. Тази версия припомня и скандала около мача между „Ботев“ и „Славия“ от миналия сезон, при който футболистът Лазар Марин съобщи за предлагани пари за симулативна игра през съотборника му Димитър Тонев.

Не на последно място, криминалистите проверяват и личните контакти около 28-годишната бременна служителка в спедиторската фирма, управлявана от Васил Боснешки. От полицията потвърдиха, че тя е познавала Мегеров, поради което в момента се проверяват редица данни около личните ѝ отношения с мъжете от обкръжението, както и възможни конфликти в бизнес средите на убития собственик на ПФК „Ботев“.