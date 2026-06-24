Нова заплаха в Европа: Комари пренасят опасни тропически болести

Разпространението на комари, способни да пренасят опасни инфекциозни заболявания, се превръща във все по-сериозно предизвикателство за здравните власти в Европа. Нови данни показват, че климатичните промени, международните пътувания и глобалната търговия създават благоприятни условия за навлизането и трайното установяване на инвазивни видове в райони, където досега не са били срещани.

Последните карти на European Centre for Disease Prevention and Control показват ясна тенденция – ареалът на няколко опасни вида комари продължава да се разширява на Стария континент.

Гърция е сред най-засегнатите държави

Особено внимание привлича видът Aedes albopictus, известен като тигров комар. Според експертите той вече е трайно установен в големи части на Гърция, а разпространението му продължава да нараства.

Тигровият комар не е опасен само заради болезнените ухапвания. Той е сред основните преносители на вирусите, причиняващи денга, чикунгуня и Зика – заболявания, които доскоро се смятаха за характерни предимно за тропическите региони.

Макар тези инфекции все още да не са широко разпространени в Гърция, специалистите предупреждават, че внесени случаи от чужбина могат при определени условия да доведат до локално предаване на вирусите.

Климатът удължава сезона на комарите

Една от тревожните тенденции е значителното удължаване на периода, през който насекомите остават активни.

В някои части на Южна Европа тигровият комар вече може да оцелява и да се размножава повече от осем месеца в годината. Според учените това е пряка последица от по-меките зими и по-продължителните горещи сезони.

Вирусът на Западен Нил остава най-сериозният риск

Въпреки опасенията около денга и Зика, основната заплаха за общественото здраве в Гърция продължава да бъде вирусът на Западен Нил.

Заболяването се регистрира почти всяка година и се предава основно чрез комари от рода Culex. В повечето случаи инфекцията протича леко, но при част от пациентите може да доведе до тежки неврологични усложнения.

Нов тревожен сигнал от Люксембург

Особено внимание привлича и появата на вида Aedes aegypti в Люксембург. Това е един от най-ефективните преносители на денга в света и досега не беше трайно установен в голяма част от Европа.

Учените следят внимателно и други видове, включително Culex tritaeniorhynchus – основен преносител на японски енцефалит в Азия.

Европа под засилено наблюдение

Специалистите подчертават, че наличието на опасни видове комари не означава автоматично избухване на епидемии. Разширяването на техния ареал обаче увеличава риска при внос на заразени хора от други части на света.

Затова здравните власти в Европа засилват мониторинга и програмите за ранно предупреждение, докато климатичните промени продължават да променят картата на заболяванията на континента.

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