7 храни съсипват съня

За да се наспите добре, е важно да обръщате внимание не само на рутината си, но и на това какво ядете преди лягане. Експертите са идентифицирали храни, които могат да попречат на способността на тялото да се възстанови напълно през нощта, пише специлизираното американско издание marthastewart.com, предава БГНЕС. Една от най-честите причини за нарушения на съня са обилните хранения преди лягане. Те могат да причинят стомашен дискомфорт и да попречат на тялото да се подготви за почивка. Според клиниката в Кливланд, последното ви хранене трябва да е завършено поне три часа преди лягане, за да се даде на тялото достатъчно време за храносмилане. Това помага да се избегне дискомфорт и насърчава по-добрия сън.

Проблеми обаче могат да възникнат не само от големи порции. Някои храни и напитки също могат да повлияят негативно на съня, така че е най-добре да ги ограничите във вечерната си диета.

Кофеиновите напитки

Кофеинът, който се съдържа в кафето, някои чайове и други напитки, може да остане в тялото до шест часа, предупреждава диетоложката и консултантка по хранене Лорън Манахер. Той блокира химикалите, които насърчават съня и поддържат бдителността. Диетологът и експерт по хранене Тоби Амидор добавя, че някои хора могат да бъдат чувствителни дори към малки дози кофеин в безкофеиновите напитки. Затова е най-добре да ги избягвате преди лягане.

Тъмният шоколад

Шоколадът съдържа кофеин и теобромин, вещества, които действат като стимуланти и могат да нарушат цикъла на съня, отбелязва Манахер.

Алкохолът

Алкохолът първоначално може да ви помогне да се отпуснете и да се почувствате сънливи, но в крайна сметка влияе негативно върху качеството на съня, казва Манахер. Той нарушава REM съня, фазата на съня, която ви помага да се чувствате бодри и освежени след събуждане. Дори няколко напитки, а за някои хора само една, могат да доведат до по-чести събуждания и по-малко спокоен сън. Алкохолът също така увеличава уринирането, което кара хората да се събуждат по-често през нощта. Сънят може да бъде съпроводен от хъркане или ярки, често неприятни сънища, според статия за ефектите на алкохола върху съня.

Тежките и мазни храни

Бързите храни като бургери, пържени картофи и пържено пиле са с високо съдържание на наситени мазнини, които могат да причинят киселини, лошо храносмилане и неспокоен сън, отбелязва Амидор. Лягането след такова хранене поддържа храносмилателната система активна, когато тялото трябва да почива. Смята се също, че тежките хранения преди лягане могат да бъдат свързани с кошмари.

Лютивите храни

Ако вечеряте късно, най-добре е да избягвате люти сосове и други пикантни храни. Химичните съединения, които придават на храната пикантност, особено капсаицинът, могат да повишат телесната температура, да стимулират нервната система и да причинят киселини или киселинен рефлукс – всичко това може да затрудни заспиването, според статия за ефектите на пикантните храни върху качеството на съня.

Захарните храни

Най-добре е също да избягвате за през нощта сладките зърнени храни и рафинираните въглехидрати. Бонбони, захарни зърнени храни, бял хляб и тестени изделия, консумирани преди лягане, могат да причинят резки скокове в нивата на кръвната захар, последвани от бърз спад. Експертите казват, че това може да доведе до събуждания през нощта. Освен това, такива храни могат да съкратят продължителността на дълбокия сън и да намалят цялостното му качество.

Сушените плодове

Сушените плодове обикновено се считат за здравословни, когато се консумират умерено, но съдържат много захар и фибри. Следователно, консумацията на сушени плодове преди лягане може да причини подуване на корема, газове и неспокоен сън.