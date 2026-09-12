Нова заплаха в Европа: Комари пренасят опасни тропически болести
Гърция е сред най-засегнатите държави
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Гърция е сред най-засегнатите държави
Хваща се след ухапване от заразен комар
До момента за вируса няма ваксина или специфично лечение
Заразата се предава чрез тигрови комари, глобалното затопляне носи екзотични болести
Отговор на горещия въпрос даде главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев
Тигрови комари разнасят новата зараза
Над 7 хиляди души са заразени с вируса чикунгуня в южната китайска провинция Гуандун
Чикунгуня носи инвалидност
Специалистите препоръчват да използваме спрейове срещу насекоми
Честотата и сериозността на епидемиите са се увеличили от 2010 г. насам
София. Министерството на външните работи предупреждава българските граждани да планират с повишено внимание пътуванията си до страни от Карибски басей...