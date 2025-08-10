Тревогата расте! Експерт с аларма: Чикунгуня идва към България

Епидемията от Чикунгуня в Китай е нов тревожен сигнал за глобалното здраве, особено в контекста на климатичните промени. Болестите, които доскоро бяха типични само за тропиците, вече се приближават към Европа — и България не е изключение.

Над 10 000 случая на Чикунгуня са регистрирани в южен Китай само до началото на август. Опасният вирус, пренасян от тигрови комари, удря с пълна сила град Фошан, където са съсредоточени над 7 000 от случаите – най-голямата вълна от заразата в региона досега.

Информацията беше споделена от д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория по безопасност на биологични агенти към Университета в Берн, в неговия личен профил във Facebook. Според него, реалният мащаб на епидемията може да е прикрит от китайските власти, което буди още по-сериозни притеснения за нейния потенциал.

Какво представлява вирусът Чикунгуня?

Чикунгуня е вирусно заболяване, предавано от тигрови комари (Aedes albopictus) – същите, които пренасят и денга, и зика. Заболяването не се предава от човек на човек.

Сред симптомите са:

Висока температура

Обрив

Болки в ставите и мускулите , които могат да продължат седмици и месеци

Отпадналост

В тежки случаи – възпаление на мозъка (енцефалит), което може да бъде фатално

Потенциална заплаха и за Европа – и за България

Д-р Илиев отбелязва, че тигровите комари вече са разпространени във Франция и Италия, а по неофициални данни и в България. Въпреки че до момента не са документирани потвърдени случаи у нас, тропическата болест може да се появи при нас "всеки момент", предупреждава експертът.

„Въпрос на време е да се развият и в България (ако вече не са тук)“, казва д-р Илиев, позовавайки се на коментари под публикацията му, че тигрови комари вече се срещат и на Балканите.

Какво се случва в Китай?

Пациентите в болниците са поставени под мрежи против комари , за да се прекъсне цикълът на предаване от болен към комар и обратно.

Специалистът изразява съмнение, че може да се касае за нов вариант на вируса , по-заразен или по-устойчив.

Според него лошите хигиенни условия и недостатъчното здравеопазване в селските райони на Китай улесняват разпространението.

Занижената официална статистика допълнително засилва рисковете.

Глобалното затопляне – скритият ускорител

Експертът подчертава, че глобалното затопляне играе ключова роля в разпространението на заболяването:

„То ще пренесе много комари (като тигровия), както и болестите, които разпространяват, в нашите географски ширини. Независимо дали сме за или против мерките срещу климатичните промени, рискът вече е реален.“

Особено уязвими ще бъдат заблатените райони, които могат да се превърнат в развъдници за опасни комари. Според него, мониторингът на комарната популация и пробовземането са от решаващо значение за ранно предупреждение и реакция.

Какво можем да направим?

Да следим за наличие на тигрови комари , които се различават с черно-бялата си окраска.

Да избягваме застояла вода в градините и терасите , където комарите снасят яйца.

Да използваме репеленти , особено при пътувания в Южна Европа или Азия.

Да се информираме чрез официални здравни канали за актуални огнища и рискове.

🔴 Важно: Чикунгуня няма специфично лечение, прилага се симптоматична терапия. Няма и лицензирана ваксина за масова употреба към момента.

