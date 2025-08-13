Симптомите на новия вирус! Има ли опасност за нас?

Има ли опасност за България от новия вирус чикунгуня, който идва от Китай? Отговор на горещия въпрос даде главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев

Пряка опасност за нашата страна от Китай във връзка с чикунгуня няма. Чакаме от СЗО да каже, дали китайският вариант е по-заразен. Протича малко по-тежко от очакваното", каза още той.

Симптомите на чикунгуня

"Типична треска. Не винаги тя ще бъде в пълна разгърната картина, но температура, главоболие, обрив, болки по стави. Имаме вече приносителя, срещали сме го в България и ще го срещаме още по-често. Той бе внесен в Европа, в Италия преди 10-15 години. Беше пристигнал с автомобилни гуми, в които се бе застояла вода", обясни главният здравен инспектор.

Ще ни хапят комари!

"Климатични промени има. Комарите ще се чувстват все по-удобно при нас. Най-вече тигровият комар. Има някои притеснителни неща. Колегите в Букурещ установиха два случая на малария при хора, които не са ходили никъде.

Възможно е човек, върнал се от чужбина, да е бил ухапан от комар, който след това е ухапал друг човек. Дори се замрежват прозорците в инфекциозните болници, за да не се позволи тази връзка между болен и здрав", разказа Кунчев.

"Друг притеснителен случай е на холера във Варшава. Все по-на север ще намираме причинители, дали папатаци, кърлежи, комари", добави експертът.

Трябва ли да се промени начина, по който пръскаме

"Пръскането трябва да стане по-ефективно. Много често за общините и централните органи законът за обществените поръчки ни връзва ръцете. Има голяма конкуренция и ако някоя фирма реши да си играе в случая, идва тотално блокиране.

Пръскането трябва да започне през март и началото на април, ако това започне 6 месеца по-ксъно, няма да има никакъв ефект", подчерта Кунчев.

Кунчев уточни, че пръскането се контролира и ако няма ефект, парите по договора не се плащат.

Лаковете за нокти и забраната на ЕС



"Винаги даваме по около месец, за да се изчерпят количествата, които са внесени. Но след като колегите са решили, че има достатъчно доказателства, че влияят на здравето, те ще бъдат заменени с друго. Може би ще станат малко по-скъпи и редки, но има с какво да се замени.

Има краен срок, след който няма да може да се ползват тези вещества и няма да се чака никого", каза главният здравен инспектор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com