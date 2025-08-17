Китайската заплаха! Вирусът, който чупи кости

Чикунгуня вече е в Европа, но експертите успокояват: няма опасност от нова пандемия

Броени години, след като COVID-19 уби милиони и скова света между четирите стени на изолацията, отново се заговори за вирус, който заплашва да ни върне към страховете отпандемията. Случайно или не, отново в Китай се засилва проблемът със заразата, носеща името чикунгуня, която върна познатата от ковид паника.

В профила си във Фейсбук д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн коментира, че Югът на Китай преживява най-голямата си епидемична вълна от вируса чикунгуня. До началото на август са регистрирани над 10 000 случая, като над 7 000 от тях са в град Фошан, който се очертава като епицентър на разпространението.

Китай пак крие информация

Д-р Аспарух Илиев уточнява, че вирусът се предава чрез тигрови комари.

„За щастие почти ги няма в нашите географски ширини, но във Франция и Италия вече са разпространени. Въпрос на време е да се развият и в България (ако вече не са тук)“, твърди специалистът.

Като ръководител на престижна лаборатория в Берн, д-р Аспарух Илиев търси отговори за стряскащото разпространение на вируса в многолюдната азиатска държава.

„Какъв е проблемът в Китай? Не знаем дали не става дума за нов вариант на вируса, който е по-заразен, тъй като комарът се заразява от болни хора, а лежащите в болница са изолирани и с мрежи против комари. Китай е известен с невероятен брой екзотични хранителни практики, които улесняват преминаването на болести от животни към хора. Като изключим пропагандния характер на кадрите, показващи няколко големи метрополиса в Китай, голяма част от държавата живее в мизерни условия, с почти нулева хигиена и ужасно здравно обслужване. Китай традиционно крие размера на проблемите от публичен и публично-здравен характер. Т.е. може да става дума и за много по-сериозен проблем“, предполага д-р Илиев.

Първи случаи в Италия, Испания и Франция

За съжаление трежожната статистика сочи, че заразата с трудното за произнасяне име, настъпва и към Стария континент.

Според видния наш епидемиолог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев засега повечето случаи са засечени в южните части на Европа - в Италия, Испания и Франция. Той обаче предупреждава, че вероятно вирусът ще прескочи и в останалите страни, където върлуват тигровите комари. Те се срещат вече и у нас, почти навсякъде, където надморската височина е под 300 метра, предупреди наскоро вирусологът в телевизионно интервю.

Предположенията са, че туристи ще докарат чикунгуня у нас и най-вероятно първите случаи ще са по морските курорти. Любителите на екзотични дестинации са другият път, по който вирусът може да се пренесе.

Международен екип от учени, включително изследователи от Кеймбридж и Френския институт „Пастьор“ съобщават тревожни резултати от свой съвместен научен труд. В него те посочват, че само през първата половина на 2025 г. в 14 страни по света са регистрирани над 220 000 случая на инфекцията и 80 смъртни случая от треска чикунгуня, като уточняват, че по-голямата част от регистрираните случаи са в Бразилия. Чикунгуня се е разпространила и в Мадагаскар, Сомалия, Кения и Индия. Броят на случаите със заразени нараства и в Самоа, Тонга, Френска Полинезия, Фиджи и Кирибати. Африка, Азия и Южна Америка също са силно засегнати. В Съединените щати, дори в студената Аляска, също вече има регистрирани случаи на вируса. Учените предупреждават, че чикунгуня вече прониква и в Европа.

Учените от Кеймбридж изчисляват, че над 20 000 души умират от треската всяка година, което е много повече, отколкото се съобщава в действителност.

Как да познаем болестта?

Симптомите на заболяването са много сходни с други вирусни инфекции.

Повечето хора, заразени с чикунгуня, внезапно развиват треска, придружена с температура, отпадналост и силна болка в някои стави. Могат да се появят и главоболие, мускулни болки, подуване на ставите или неприятен обрив. При по-сериозните случаи е възможно тежко мозъчно възпаление, което може да е фатално. Тези симптоми обикновено отшумяват в рамките на седмица или десет дни и повечето пациенти се възстановяват напълно. В някои случаи обаче болките в ставите и артритът могат да продължат месеци, години или да останат за цял живот. Неслучайно думата чикунгуня, която идва от суахили, означава „това, което изкривява“. На езика макондо, разпространен в Южна Танзания и Северен Мозамбик, чикунгуня буквално се превежда като „връзваща“, „чупеща костите“ или „превиваща“. Всички тези определения са свързани със симптомите, подобни на артрит, които предизвикват изкривяване на крайниците и пръстите, придружени с адските болки в ставите, които обездвижват и приковават на легло болните за период от няколко седмици до няколко месеца.

Усложненията

Макар и по-рядко е възможно да се появят усложнения, свързани с очите, нервната система, сърцето и стомашно-чревния тракт. Съобщава се и за тежки случаи, които могат да доведат до полиорганна недостатъчност и смърт. Такива случаи обаче са редки и обикновено се срещат при малки деца или възрастни хора с придружаващи заболявания.

Успокояващото е, че чикунгуня е вирусно заболяване, което се предава само чрез ухапвания от комари Aedes. Това са агресивни насекоми, активни през деня. Те лесно се адаптират към градска среда, живеят близо до хората и снасят яйцата си в застояла вода. За разлика от обикновените комари, Aedes хапят не само през нощта, но и сутрин, а понякога дори и през деня. Това ги прави особено опасни, тъй като повечето хора не очакват да бъдат ухапани по това време и не вземат предпазни мерки, обясняват специалистите.

Заразата се предава от ухапване на комар, който преди това е ухапал заразен човек. След няколко дни вирусът навлиза в слюнчените жлези на насекомото и със следващото ухапване може да се предаде на друг човек. Тогава започва веригата: човек - комар - човек. Комарите не летят на дълги разстояния, но заразените хора лесно пренасят вируса от един град в друг и от една държава в друга, създавайки нови ендемични райони, обясняват специалистите.

Опасните комари са рядко срещани у нас

Въпреки, че тигрови комари са засичани вече и в България, те все още са рядко срещани, уточняват вирусолозите.

Според специалистите има две причини да не се страхуваме от епидемия от чикунгуня в България, въпреки че непрекъснатата информация за растящия лавинообразно брой на заразените китайци, буди страхове в много хора.

Специалистите обаче твърдят, че вероятността да се стигне до епидемия в България е твърде малка. За да се случи това са необходими три основни фактора - много заразени туристи, които да се явяват източници на вируса, голям брой комари Aedes, и топло време, тъй като вирусът се размножава в насекомите при температура над 25°C. Засега в България е налице само третото условие, тъй като жегите продължават и през август. Успокояващо е и, че до момента, няма нито един регистриран заразен с чикунгуня у нас.

Според главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пръскането срещу комари е изключително важно.

Пръскане и репеленти

"Пръскането трябва да стане по-ефективно. Много често за общините и централните органи законът за обществените поръчки ни връзва ръцете. Има голяма конкуренция и ако някоя фирма реши да си играе в случая, идва тотално блокиране. Пръскането трябва да започне през март и началото на април, ако това започне 6 месеца по-късно, няма да има никакъв ефект", подчерта доц. Кунчев. Той посочи още, че третирането се контролира и ако няма ефект, парите по договора не се плащат.

Въпреки, че не навсякъде пръскането срещу досадните насекоми е на нужното ниво, у нас все още няма регистрирана стабилна популацияна комари от вида Aedes albopictus, което също е успокояващо за момента.

Независимо, че болестта се предава само чрез ухапвания от комари, според специалистите тя все пак представлява риск, тъй като липсва специфично лечение.



Според учените глобалното затопляне ще пренесе много комари като тигровия, както и много други насекоми, които причиняват различни тропически болести и в нашите географски ширини. Те предупреждават, че независимо дали сме за или против мерките срещу глобалното затопляне, неговото наличие неизменно ще увеличи риска от нови и до голяма степен непознати у нас болести.

Затова на този етап се мажете редовно с репеленти, избягвайте места със застояла вода, слагайте комарници на прозорците и не стойте навън в часовете, когато досадните насекоми са най-активни.





