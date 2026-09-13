Програмата за смяна на отоплителните уреди в София набира скорост
87% от домакинствата вече са предприели мерки за ефективност, но остават 14 000 жилища, отоплявани на твърди горива
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87% от домакинствата вече са предприели мерки за ефективност, но остават 14 000 жилища, отоплявани на твърди горива
Новата нискоемисионна зона важи за 9 столични района
Какви са ползите и възможностите за финансиране
Eвpoпa pиcĸyвa дa ce cблъcĸa c мaщaбeн нeдocтиг нa eлeĸтpoeнepгия и гaз
Предоставят им екологични уреди на пелети и газ
Столична община обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционно обслужване
С увеличаването на фините прахови частици расте броят на болните, включително и от К-19
Става въпрос за семейства в столицата
Стари отоплителни уреди на дърва и въглища в шест общини - София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана ще бъдат подменени по проект на...
Перник. Белгийска фирма, производител на отоплителни тела, е на път да върне славата на пернишката печка. Българска фирма, представител на белгийците...