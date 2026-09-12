Убийство разтърси Мексико преди изборите: Гръмнаха Ескобар
Депутат е намерен мъртъв в колата си
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Депутат е намерен мъртъв в колата си
Вашингтон поддържа връзка с венецуелските власти, а Салвадор обяви готовност да изпрати 300 спасители и 50 тона помощ
Той отбеляза изрично, че ударът е нанесен в "тясна координация" с Венецуела
Страната е сред най-опасните места за жените в Латинска Америка
Кои страни и как страдат от конфликта там
Показателят е как това се отразява на обикновения гражданин
Заради скока на самолетните билети - избират се места, близки до дома
В първото си посещение в Латинска Америка той отличи екологични иновации
Луиз Инасио Лула да Силва спечели втория тур на президентските избори в Бразилия
Криптовалутите са новият фронт в битката с организираната престъпност
БНР ще участва в голям международен проект за създаване на дигитална „Аудио библиотека“ с класическа музика
Демонстрациите в Боливия събудиха отново Венецуела
Бебе с микроцефалия, родено от майка, заразена с вируса Зика, почина в Панама. Това е първият подобен случай в Латинска Америка, съобщава БГНЕС. Дете...
Папа Франциск, аржентинец по произход, замина на визити в три страни от родния си континент - Еквадор, Боливия и Парагвай. Той ще пропътува 24 000 км...
Китай изрази своята готовност през следващите 10 години да инвестира 250 млрд. долара в Латинска Америка, предаде "Ройтерс", като се позова на изказва...
Ню Йорк. Moody's Investors Service понижи перспективата пред кредитния рейтинг на Бразилия от стабилна на негативна. Като причина за решението си от м...
Каракас. В ново икономическо пространство ще се обединят страните от Южна Америка. За това се договориха тази нощ участниците в срещата на върха на дъ...
Обеща на Куба помощ срещу US ембарго, въодушеви Никарагуа, среща Меркел в Бразилия Историческо посещение в Куба, изненадваща спирка в Никарагуа, къде...
Париж. Ново захлаждане претърпяха френско-американските отношения, които в последно време значително се затоплиха. В телефонен разговор с американския...