Войната промени летните почивки. Печелят три дестинации

Въоръженият конфликт в Близкия изток вече оказва осезаемо въздействие върху световния туристически пазар, но основните промени тепърва предстоят.

Това гласи анализ на доклад от експерти на Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC).

В него се посочва, че страните от Близкия Изток губят около 550 милиона евро приходи от туризъм за всеки ден на боеве.

В условията на нестабилност търсенето на пътувания до района бързо намалява и пътешествениците избират алтернативни дестинации.

Близкият изток представлява приблизително 5 процента от всички международни пристигания и около 14 процента от световния транзитен трафик. Затова случващото се засяга не само страните в региона, но и световното търсене на туристи. Последствията може да са особено забележими за Европа, която се възприема като по-безопасна алтернатива за отдих.

Според анализатори, през следващите месеци основният поток от пътници ще бъде преразпределен в полза на средиземноморските страни.

Президентът на Испанския туристически съвет, Хуан Молас, в интервю за Euronews, отбеляза, че очаква повишен интерес към три дестинации: западното Средиземноморие, Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион.

Според него страни като Албания и Черна гора също могат да засилят туристическите си позиции.

Сред възможните печеливши се посочва и Испания. Според Молас туристи от ключови европейски пазари – Великобритания, Германия, Франция и Италия – ще проявят повишен интерес към тази страна.

В същото време има тенденция да се избират почивки по-близо до дома, тъй като удължаването на въздушните маршрути поради необходимостта да се заобиколи въздушното пространство на Иран и съседните територии може да доведе до повишаване на цената на билетите.

Експертите смятат, че преразпределението на туристическите потоци може да промени сезонността в Европа.

Очаква се туристическият период да стане по-дълъг и търсенето да се разпределя по-равномерно през цялата година.

