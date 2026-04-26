Туристическият бум притиска Атина, властите взимат мерки

Гърция обмисля да ограничи строителството на нови хотели в столицата Атина заради нарастващи опасения от свръхтуризъм. Идеята идва на фона на засилен туристически поток и натиск върху централните райони на града. Местните власти предупреждават, че капацитетът на столицата започва да достига критични нива. Предложението поставя въпроси за бъдещето на туристическия сектор и икономиката.

През последните месеци темата за свръхтуризма все по-често доминира в обществения дебат. Данни и изявления на местните власти показват, че централните части на града са под сериозно натоварване, особено в пиковите периоди. Това води до притеснения, че Атина може да повтори сценария на Барселона, където масовият туризъм предизвика социално напрежение.

Кметът на града вече постави на дневен ред възможността за временно „замразяване“ на новите разрешителни за хотели в най-натоварените зони. Подобна стъпка би била част от по-широка стратегия за овладяване на растящия поток от посетители.

Ограничения вече съществуват при краткосрочните наеми в центъра, а институциите обсъждат допълнителни мерки за по-строг контрол върху туристическото настаняване. Целта е да се намали натискът върху жилищния пазар и да се подобри качеството на живот за местните жители.

Анализаторите отбелязват, че макар Атина все още да не е достигнала критичните нива на свръхтуризъм, тенденцията е ясно видима. Растящият брой туристи влияе върху цените на имотите и ежедневието в града.

В същото време туристическият сектор остава ключов за икономиката на Гърция. Това поставя институциите пред сложната задача да намерят баланс между икономическия растеж и устойчивото развитие.

Представители на бранша предупреждават, че евентуалните ограничения трябва да бъдат внимателно планирани, за да не се спрат инвестициите и развитието на сектора, като същевременно се гарантира дългосрочната привлекателност на дестинацията.

