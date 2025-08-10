Идва най-чаканата промяна с винетките. Датата е ясна

Рекордни постъпления от винетки и тол регистрира пътната агенция през първата половина на 2025 г.

Това сочат данни от Националното тол управление, пише „Телеграф“.

В периода 1 януари – 30 юни са продадени 3 195 434 винетки, от които 1 528 210 годишни, 50 988 тримесечни, 273 589 месечни, 1 051 652 седмични и 290 995 уикенд винетки.

Приходите от тях са за близо 170 млн. лв., което на годишна база е рекорд и е с 20% ръст спрямо 2024 г., когато граждани и фирми са платили 280 млн. лв. за винетки (140 млн. за половин година).

Най-търсената винетка

Най-търсена продължава да е годишната винетка въпреки поскъпването ѝ по-рано тази година от 87 на 97 лв. Втората най-търсена винетка е седмичната, чиято цена е 15 лв.

Сериозно търсене има и за уикенд винетки. По-малък е интересът към месечната винетка, а най-малко хора предпочитат тримесечната.

Повече тол приходи от камиони

Растат и приходите от тол такси за товарните автомобили. През първата половина на 2025 г. те са за общо 308 224 591,49 лева, от които 284 513 057,82 лева са от тол декларации, а 23 711 533,67 лв. са от маршрутни карти.

Това също е рекордна сума, като цялата минала 2024 г. събраните приходи бяха общо 589 млн. лв. от такси на камиони. През този период обаче имаше поскъпване на тол таксите, което обяснява част от повишените постъпления, уточняват от тол управлението.

Най-чаканата промяна от 1 февруари

Oт 1 февруари догодина шофьорите ще могат да купуват и дневни винетки. Това произтече от промени в закона за пътищата, гласувани през юли. До края на годината се очаква Министерският съвет да определи цената на дневната винетка.

Очаква се тя да е на цена малко над половината на настоящата уикенд винетка, която струва 10 лв., ако тя се запази такава. Това означава, че цената на дневната ще е 6-7 лв.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com