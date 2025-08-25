Проблем с купуването на винетки. Предупреждението

Възможни са затруднения при купуването на винетки онлайн.

На 27 август (сряда) от 20:00 ч. до 01:00 ч. през нощта на 28 август (четвъртък), както и от 20:00 ч. на 28 август до 01:00 ч. през нощта на 29 август (петък), ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона, посочват от АПИ

