Идва най-чаканата промяна с винетките. Датата е ясна
Рекордни постъпления от винетки и тол такси
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Рекордни постъпления от винетки и тол такси
Скокът на платените налози е резултат на засиления контрол от страна на митничарите
Велико Търново. Туристите в старата столица и региона оставиха за един месец малко повече от един милион лева за нощувки. Според данните от Териториал...
Варна. Между 700 и 900 млн. лева са загубите от неизпълнение на данъчните приходи. С 200 млн. лева са по-малко постъпленията от акцизи, а със 700 млн....
Приходите от здравни вноски са с 64 млн. повече от разчетите за 2013 г.