От 1 септември! Промяна с тол таксите

От 1 септември се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса.

С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април тази година и таксите бяха актуализирани с 10%. Второто от 1 септември ще бъде също с 10%, което е общо 20% за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет.

Например: ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства, информират от Агенция "Пътна инфраструктура".

Цените на винетките за леките автомобили не се променят.

