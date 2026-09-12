Гръцка стачка спря част от потока към южната ни съседка
Граничният пункт „Капитан Петко Войвода“ е затворен, трафикът към Турция е на ръба
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Граничният пункт „Капитан Петко Войвода“ е затворен, трафикът към Турция е на ръба
Археолозите с голям удар
Още два предмета от този обект ще бъдат показани по време на изложбата
Минава край Чеперале и Пампорово
Не е ясно докога ще продължи блокадата
Аз и президентът Румен Радев винаги сме защитавали тракийската кауза, каза вицепрезидентът
Героят е ярък пример за борбен дух и саможертва в името на справедливостта, написа прокурор № 1
Забраната ще важи до 04.08.2020 г., съобщиха властите
Най-модерното за времето си оръжие "Уинчестър" 1866 г. разказва историята си на варненци
Инициативата за поставянето на монумента е на Съюза на тракийските дружества в България
Възпитаници на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода" Кърджали осъществиха виртуална визита в най-големия европейски център за ядрени изследвания – ЦЕРН в Швейц...
Родът му си предава бялата му паричка като най-свидна реликва Направил се на луд, за да избяха от потеря, Александър II му подарява имение Два пъти...
Блокадата на границата ни с Гърция продължава. Гръцките фермери не спират протеста си, а своята контраблокадата на нашите превозвачи също тече. Затво...
Кърджали почете героя на Тракия Капитан Петко войвода. Признателни кърджалийци отбелязаха 171 години от рождението на войводата. Пред паметника му ве...
Кърджали. В Кърджали тържествено бе чествана 170 - годишнина от рождението на Капитан Петко войвода- един от най-легендарните българи. Празничните пр...