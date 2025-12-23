Ето в кои общини скачат местните данъци и такси

Редица общини вдигнаха местните данъци и такси на последните заседания на общинските съвети в края на 2025 г. Двете най-богати Черноморски общини посрещат 2026 година със значително увеличение на данъци и такси. В Поморие ръстът при данък сгради и такса смет е с 33 на сто. А в Несебър - с 22%. "Ние реално правим актуализация на местните данъци и такси, които от 10 години не са актуализирани", обясни кметът на Поморие Иван Алексиев.



Общинският съвет в Самоков също реши да бъде увеличен размерът на таксата за битови отпадъци през следващата година. За имоти на физически лица и жилищни имоти на юридически лица, намиращи се в първа зона на града, таксата ще бъде 2,88 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. Кметът на общината Ангел Джоргов каза, че таксите не са вдигани от няколко години и добави, че от Общината са длъжни да полагат повече усилия, за да имат хората по-добра инфраструктура. По думите му да се вдигат данъци не е най-доброто нещо, но така ще има повече средства за инвестиции в града, селата и в курортите, предава pariteni.bg.



По-висока ще бъде такса смет през 2026 г. в селата от община Луковит, за жилищните имоти в града остава същата. Това реши Общинският съвет на заседанието си, което беше излъчвано онлайн. Най-ниският налог за населените места е 15 промила, а най-високият – 18,5 промила, който ще плащат жителите на най-голямото село Дерманци. В града таксата за жилищните имоти остава девет промила, докато за нежилищните се повишава на 10 промила.



Увеличение на част от местните данъци и такси, сред които и на таксата за битови отпадъци прие Общинският съвет в Сапарева баня. С промените данъкът върху недвижимите имоти се увеличава от 2,5 на хиляда на 3 на хиляда върху данъчната оценка на имота. Данъкът при възмездно придобиване на имущество нараства от 2,6 на сто на 3 на сто. За данъка върху превозните средства се предвижда увеличение на имуществения компонент, определен съобразно мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. Ще се дължи и данък при безвъзмездно придобиване на имущества и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност в размер на 4 на сто.

Нов размер на данъка върху придобиване на недвижимо имущество утвърди Общинският съвет в Тунджа. Увеличението е с 0,5 и от догодина ще бъде 3 на сто върху данъчната оценка на закупен имот. С единодушие беше гласувано увеличение и нов начин на формиране стойността на услугите по домашен социален патронаж. Новият размер на облагането при възмездно придобиване на недвижимо имущество беше приет с 18 гласа „за” и трима въздържали се. Досегашното ниво на този вид местен данък бе 2,5 на сто и не е променян от 2013 г.

На последната си редовна среща за годината, Общинският съвет на Долни Дъбник прие нови промени в Наредбата за местните данъци в общината. Сега данъкът върху недвижимите имоти ще бъде 2,4 на хиляда върху данъчната оценка, а за нежилищни недвижими имоти на юридически лица – 3,5 на хиляда. Увеличение има и в ставките за дарение между близки роднини и при възмездно придобиване на имущество. Променя се и структурата на данъка за автомобили, като за най-слабите двигатели той става 0,49 лв./кВт, а за най-мощните – 2,10 лв./кВт.



Определянето на размера на такса битови отпадъци в Ямбол остава без промяна в промилите и през идващата 2026 г., реши Общинският съвет. За жилищни имоти промилът ще бъде отново 3,10, а за нежилищни – 5,00. Планираните приходи от такса смет са в размер на 6 270 000 лева.



Община Сливен също обяви, че не планира увеличение на местните данъци и такси през 2026 г., а за част от услугите е възможно дори намаление във връзка с преминаването към еврото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com