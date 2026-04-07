OMV влиза агресивно в битката за електромобилите у нас

OMV България направи стратегическа крачка към бъдещето на транспорта, като официално стартира собствена мрежа от бързи зарядни станции за електромобили под марката eMotion. Новината идва в момент, когато интересът към електрическата мобилност расте, а инфраструктурата остава ключов фактор за нейното развитие.

Компанията заявява ясна амбиция не просто да следва тенденцията, а да я ускорява чрез конкретни инвестиции и мащабни планове. Първите обекти вече са факт, а разширяването тепърва предстои.

Първите станции вече работят

Към момента 21 обекта на OMV в страната вече са оборудвани със зарядни станции eMotion, което поставя основата на новата мрежа. Пет от тях са изцяло новоизградени локации, оборудвани със ултрабързи станции с мощност до 300 kW, което позволява значително по-кратко време за зареждане. Останалите 16 станции са част от вече съществуваща инфраструктура, която е интегрирана под новата марка.

Всички зарядни точки поддържат плащания както с банкова карта, така и с OMV бизнес карта E-Mobility, което улеснява както индивидуалните потребители, така и корпоративните клиенти. Практичността е водещ принцип – водачите могат да зареждат автомобила си, докато използват стандартните услуги на обектите, включително кафе, храна и кратка почивка по време на път.

Фокус върху магистрали и транзитни маршрути

OMV вече планира следващия етап от развитието на мрежата, който ще бъде насочен към най-натоварените пътни артерии. Още тази година започва поетапна подмяна и модернизация на съществуващото оборудване, като приоритет ще бъдат транзитните и магистралните обекти.

Там, където инфраструктурата позволява, ще бъдат инсталирани по две зарядни станции с мощност до 300 kW и минимум четири конектора. Целта е да се избегне изчакване и да се гарантира бързо обслужване дори при по-интензивен трафик. Това е ключов момент за развитието на електромобилността, тъй като именно липсата на достатъчно бързи станции по основните пътища остава един от основните проблеми за шофьорите.

Амбицията - 2000 зарядни точки в региона

Проектът eMotion не е ограничен само до България. Той е част от по-широка стратегия на OMV за Централна и Източна Европа. Компанията планира до 2030 г. да изгради общо 2000 зарядни точки в страни като Австрия, Румъния, Словакия, Унгария и България.

По-голямата част от тях ще бъдат бързи зарядни станции с мощност между 150 kW и 300 kW, което ще позволи съществено намаляване на времето за зареждане и ще направи електромобилите по-практични за дълги пътувания. Този мащаб показва, че OMV не разглежда електромобилността като нишов сегмент, а като основен елемент от бъдещия енергиен пазар.

Стратегия за бъдеще без въглеродни емисии

Стартирането на мрежата eMotion е част от дългосрочната стратегия на OMV за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. Компанията ясно заявява, че инвестициите в зарядна инфраструктура са ключови за този преход.

„Зарядните станции eMotion са отражение на стратегическата визия на OMV да създава устойчиви решения за утрешния ден. Имаме амбицията да изграждаме зарядната инфраструктура навсякъде, където условията позволяват, като поставяме приоритет върху магистралните и транзитните обекти. Вярваме, че с мрежата eMotion ще осигурим всички необходими удобства за водачите на електомобили, както и тяхната сигурност на пътя“, заяви Ангел Тухов, управител и мениджър „Верига бензиностанции“ на OMV България.

Развитието на подобна инфраструктура е не просто бизнес ход, а сигнал за по-дълбока трансформация в сектора на транспорта и енергетиката. С увеличаването на броя електромобили на пътя, подобни инициативи ще играят решаваща роля за това колко бързо ще се случи преходът към по-чиста мобилност.

Къде могат да се намерят станциите

