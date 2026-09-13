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RWE се отказа от Набуко

RWE се отказа от Набуко

Виена. Австрийската енергийна компания OMV изкупи дела на германската RWE в Набуко. Така австрийците станаха най-големия акционер в бъдещия европейс...

14 април | 14:11
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