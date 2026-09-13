OMV влиза агресивно в битката за електромобилите у нас
Ултрабързи станции до 300 kW и план за хиляди точки в региона до 2030 г.
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Ултрабързи станции до 300 kW и план за хиляди точки в региона до 2030 г.
Процесът по ребрандиране ще се осъществи в следващите три години
Ребрандирането ще се осъществи в следващите 3 години на 1000 бензиностанции в общо 7 държави в Централна и Източна Европа
Ангел Тухов поема ръководството на OMV България като управител и мениджър „Верига бензиностанции“
Сред първите пет партньора са OMV България, SDI и онлайн платформата Уча.се
Продължава събирането на средства за кампанията на БЧК “Заедно срещу COVID-19”
OMV и Елдрайв планират да изградят над 30 бързозарядни станции на обекти на OMV в България и Румъния
До момента веригата разполага с 94 бензиностанции в страната
Майсторът Горан Хубер предаде опита си на най-добрите 100 участници Лате макиато е любимият специалитет на Галя Николова Галя Николова от OMV Габров...
Те са по рецепта на популярния у нас шеф Андре Токев "Със самото влизане на OMV на нашия пазар през 1998 г. ние доказахме, че сме компания, която на...
От OMV са сондирали дали може да използват свободния капацитет на българската газопреносна мрежа, за да транспортират газ от блоковете на румънския уч...
Виена. Австрийската енергийна група OMV е открила ново нефтено находище в Черно море в румънската зона. Потенциалният капацитет на производство е 1500...
Виена. Проектът за газопровода "Южен поток" може да стане изключение спрямо изискванията на ЕС в Третия енергиен пакет за тръбопроводния транспорт. То...
В стремежа си да спаси проекта "Южен поток", "Газпром" се е съгласил австрийската компания OMV да си доставя собствен газ по бъдещия тръбопровод, пред...
Виена. Австрийската енергийна група OMV ще вложи между 2,65 млрд. и 3,15 млрд. щатски долара в миноритарни дялове в няколко области край бреговете на...
Служители ще бъдат търсени и в България
Виена. Австрийската енергийна компания OMV изкупи дела на германската RWE в Набуко. Така австрийците станаха най-големия акционер в бъдещия европейс...