Без опашки по границите. Напрежението тепърва предстои

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и пунктове в страната. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Въпреки спокойната обстановка, от службата напомнят на пътуващите да следят актуалната информация преди тръгване, тъй като е възможна динамика през деня.

Очаква се засилване на движението в следобедните часове, особено по основните направления към съседните държави. Препоръчва се шофьорите да предвидят допълнително време за преминаване през по-натоварените пунктове.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Възстановено е движението през Дунав мост при Русе след ремонтни дейности на пътната настилка. Временно преминаването се извършва поетапно в една лента.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.

