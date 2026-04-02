Спокойно по границите. Нормален трафик на всички пунктове в страната

Трафикът е нормален на всички гранични преходи и пунктове в страната тази сутрин, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На границата с Румъния движението е спокойно на всички пунктове, като е възстановено преминаването през Дунав мост при Русе след извършените ремонтни дейности на пътната настилка. Въпреки това преминаването остава временно организирано поетапно в една лента, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите.

По границата с Гърция трафикът също е нормален. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси, както и товарни превозни средства.

Спокойна остава обстановката и на границите с Турция, Република Северна Македония и Сърбия, където движението на всички гранични контролно-пропускателни пунктове се извършва без затруднения.

От „Гранична полиция“ предупреждават, че с наближаването на активния пътен сезон и празничните дни е възможно увеличаване на трафика, особено през уикендите. Препоръчва се на пътуващите да следят актуалната информация за граничната обстановка и да планират пътуванията си предварително. Водачите трябва да се съобразяват с временната организация на движение на ключови пунктове, за да се избегнат задръствания и забавяния.

