Велики четвъртък е - денят на Тайната вечеря и съдбовното предателство
Църквата припомня последните часове на Христос, а традициите повеляват ритуали за здраве, късмет и пречистване
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Църквата припомня последните часове на Христос, а традициите повеляват ритуали за здраве, късмет и пречистване
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Трети ден не спират коментарите за откриването на Олимпиадата
Църквата ни припомня Тайната вечеря на Божия син с апостолите.
Идненадата е в картина на Тайната вечеря
Исус дава на своите ученици последните си духовни напътствия, пророкува смъртта си на кръста и посочва, че един от тях ще го предаде, за да бъде съден...
Припомня се за ценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаяла се грешница
Дните на Великденския пост са време за смирение и размисъл. Време за духовно пречистване и търсене на истинския път към Бога. Но същевременно това е и...
София. Днес е Велики четвъртък! На този ден се припомня Тайната вечеря, на която е установено тайнството причастие. На тая вечеря Христос, като завеща...