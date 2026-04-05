Патриарх Даниил оглавява тържествената литургия за Цветница

Българската православна църква отбелязва днес един от най-светлите си празници - Вход Господен в Йерусалим, известен като Цветница или Връбница. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави тържествената света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски.

Посрещането на патриарха е насрочено за 9:00 ч., а богослужението започва в 9:30 ч. Тържествени служби ще се проведат и в храмовете и манастирите в цялата страна.

Празникът на влизането на Христос в Йерусалим

Събитието, което се отбелязва днес, е описано в Евангелията от Матей, Марк, Лука и Йоан. Иисус Христос влиза в Йерусалим дни преди Своите страдания и кръстна смърт, след като по-рано възкресява Лазар във Витания.

Той пристига в града на осле, придружен от апостолите и учениците Си, а жителите го посрещат с радост. Те постилат дрехите си по пътя Му и размахват палмови клонки, приветствайки го със възгласите: „Осанна! Благословен е този, който иде в името Господне!“. Това събитие е предсказано още в Стария Завет от пророк Захарий.

Иконата - символ на радост и предстоящи страдания

Иконата на празника представя тържественото посрещане на Христос пред портите на Йерусалим. Апостолите вървят до своя Учител, Който е възприеман като Цар.

Цветовете в иконографията са ярки и тържествени, но в тях се съдържа и символика за предстоящите страдания. Червените нюанси в одеждите на Христос напомнят за жертвата, която предстои. На иконата са изобразени и деца, които късат клонки и ги постилат по пътя Му, както е описано в Евангелието от Матей.

Върбата - знак за вяра и благослов

В българската традиция палмовите клонки са заменени от върбови, които вярващите носят по време на богослужението. Те символизират пролетта, възраждането и участието на християните в събитието от Евангелието.

Преди началото на литургията свещеникът благославя клонките със специална молитва, след като ги прекади с тамян. След това те се раздават на вярващите като знак за благословение.

Върбовите клонки в дома - символ на защита

След службата осветените клонки се отнасят в дома и се поставят над иконата или кръста. Те се възприемат като свидетелство за вярата и като духовна защита за семейството.

Този обичай е дълбоко вкоренен в традицията и се свързва с надеждата за здраве и благополучие през годината.

Начало на Страстната седмица

С празника Вход Господен в Йерусалим започва и духовната подготовка за най-тежките дни от земния път на Иисус Христос.

През първите дни на Страстната седмица вярващите спазват строг пост и се подготвят за възпоменаването на последните събития преди Възкресението. Цветница поставя границата между радостта и предстоящото изпитание, което е в основата на християнската вяра.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com