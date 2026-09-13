Патриарх Даниил ще оглави службата за Петдесетница в „Св. Александър Невски“
БПЦ приканва православните християни да се включат молитвено в празничното богослужение днес
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БПЦ приканва православните християни да се включат молитвено в празничното богослужение днес
Хиляди вярващи посрещат празника Вход Господен в Йерусалим със богослужения и традиции
Представленията са посветени на 1160 години от покръстването на българския народ
Празничната света литургия днес започва от 9:30 часа
Площадът пред катедралата е неразделна част от историята на Родината ни, обявиха владиците
От БПЦ-БП приканват православните християни да вземат молитвено участие в духовните тържества
Старозагорският митрополит Киприан ще бъде диригент на уникален спектакъл
Гледката от оставеното след сбирка на завършващи ученици беше повод и за редица сигнали от възмутени граждани
В края на богослужението той прочете обръщението на патриарх Неофит
Ще почерпят Александър, Александра, Алекс, Алексия, Сашо, Сашка, Цанка, Цанко
Веселин Марешки дари 50 000, а Симеон Пешов – 20 000 лева
Подземни паркинги на площада няма да има
Епископ Герасим отслужи литургия по повод храмовия празник на Св. Алексендър Невски
Празничната литургия е от 9.30 часа и ще бъде отслужена от Мелнишкия епископ Герасим
Започна предпразничната лития за Възкресения Христова
В в сайта се намира 360-градусова разходка в храма, както и основна информация - история, архитектура и др....
Иконата ще бъде изложена в "Невски" преди да замине за Гигинския манастир Анонимен благодетел дари Пантанаса на наш манастир, ликът на Богородица за...
Патриарх Неофит ще измие нозете на 12 деца от Първо помощно училище „Проф. дпн Г. Ангушев". По древна църковна традиция на Велики четвъртък се извърш...
Министърът на културата Вежди Рашидов се срещна днес с Негово Преосвещенство Тивериополския епископ Тихон, председател на църковното настоятелство на...
София. Липсата на нотариален акт на храм-паметника "Св. Александър Невски" предизвиква разминавания между Българската православна и Министерството на...